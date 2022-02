Alleanza fra OpenText e Google Cloud - Big Data 4Innovation

OpenText Core Content è il frutto dell'alleanza strategica fra OpenText e Google Cloud per il lavoro ibrido. Le funzionalità e i punti di forza della piattaforma di produttività di fascia enterprise di nuova generazione [...]

OpenText amplia l’alleanza strategica con Google Cloud. Frutto della partnership è OpenText Core Content, un nuovo content service disponibile sull’infrastruttura di cloud computing di Google, nato per rispondere alle nuove esigenze del lavoro ibrido.

OpenText Core Content sbarca su Google Cloud: le nuove funzionalità del servizio

OpenText e Google Cloud siglano una partnership strategica, pensata per l’era del lavoro ibrido. Infatti, da questa collaborazione nasce OpenText Core Content, un nuovo servizio che permette ai clienti di adottare la suite di produttività di fascia enterprise di OpenText sull’infrastruttura globale di cloud computing di Google.

I punti di forza di OpenText Core Content sono i seguenti:

grazie a Google Cloud, offre una software supply chain sicura e affidabile ;

; funzionalità come tool SRE e best practice DevOps;

la piattaforma di produttività di nuova generazione è cloud-native e ha bassa latenza;

offre accesso sicuro ai team distribuiti.

L’alleanza fra OpenText e Google Cloud: i dettagli dell’accordo

L’alleanza fra OpenText e Google Cloud è una partnership pluriennale. Grazie all’intesa, entrambi i player studieranno nuove opzioni e integrazioni all’insegna dell’aumento della produttività dei team ibridi e distribuiti.

WEBINAR Ancora in Smart Working? Migliora performance ed experience con il nuovo Digital Workspace Networking Risorse Umane/Organizzazione

Infatti, le integrazioni tra OpenText e Google Workspace permetteranno di accedere in maniera semplificata, sicura e controllata ai dati all’interno di intere organizzazioni.

“Il lavoro decentralizzato è qui per restare e le organizzazioni devono assicurarsi di avere il giusto livello di tecnologia, informazioni e processi in atto per rispondere alle esigenze di dipendenti e clienti”, commenta Mark Barrenechea, CEO e CTO di OpenText.

I tre vantaggi di OpenText Core Content

Inoltre, OpenText Core Content offrirà ai clienti enterprise servizi di contenuto ottimizzati e basati sul cloud computing. L’alleanza fra OpenText e Google Cloud consentirà agli utenti di concentrarsi sul valore dei dati per:

ottenere il proprio vantaggio informativo ;

; offrire soluzioni dedicate alla collaboration su scala globale;

su scala globale; fornire innovazione, conformità e crescita del business.

“OpenText sta costruendo un futuro su Google Cloud”, spiega Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, “La sua piattaforma per i servizi di contenuto è ampiamente utilizzata dalle aziende a livello globale, e con il lavoro ibrido destinato a restare, è fondamentale consentire alle grandi realtà un accesso sicuro, governato e semplice alle informazioni. Mettere a disposizione e basare la piattaforma principale di OpenText su Google Cloud permetterà alle aziende di distribuire le proprie competenze su larga scala, in modo sicuro e veloce, consentendo al contempo integrazioni future con servizi di collaborazione diffusi come Google Workspace”.