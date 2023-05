Le Certificazioni Google Analytics sono accreditamenti professionali che permettono di dimostrare le competenze di analisi dei marketer.

La data analytics è essenziale per il successo di un’azienda, perché i dati contribuiscono a studiare l’andamento del traffico di un sito web, ma permettono anche di ottimizzarne i risultati. Ecco quanto durano e costano queste qualifiche individuali.

Come si ottengono le certificazioni Google Analytics

Per ottenere le Certificazioni Google Analytics, occorre superare un esame Google Analytics IQ, rispondendo in maniera corretta all’80% delle domande a risposta multipla.

Nel caso di “bocciatura”, si può sostenere nuovamente l’esame già il giorno successivo, dopo 24 ore. Si può ripeterlo tutte le volte che si desidera, fino ad ottenere l’ambito accreditamento professionale. Per completare l’esame c’è un tempo limitato.

Per il superamento dell’esame, il motore di ricerca suggerisce lo studio e la consultazione di tutto il materiale compreso nei corsi di Google Analytics per principianti e Google Analytics avanzato dell’Analytics Academy.

Si stima che, pur non avendo ricevuto aggiornamenti da oltre un decennio le stime ufficiali, circa 30-50 milioni siti a livello globale utilizzino Google Analytics.

Google Analytics 4 (GA4), per esempio è un tool di web analytics di Google, utilizzato da oltre 28.8 milioni di siti web, che consente il tracciamento e la misurazione del traffico degli utenti e il loro comportamento sul sito in esame.

Secondo Alexa, Google Analytics è il servizio di statistiche più diffuso online e vanta un market share dell’85,4% nei 10 milioni di siti più noti.

Getting started with the Google Analytics 4 Property

Quanto dura il corso Google Analytics

Il corso Google Analytics ha la durata di 6 ore circa. In realtà quanto dura dipende da alcuni fattori: il numero di partecipanti, esempi, numero di domande e in generale dalla partecipazione.

La qualifica ottenuta ha la validità di 12 mesi dalla data di conseguimento ovvero da quando si supera l’esame.

Quanto costano le certificazioni Google Analytics

I corsi di Analytics Academy e l’esame Google Analytics IQ, da superare per ottenere la qualifica individuale di Google Analytics, sono gratuiti.

Un utente che ottiene la qualifica per Google Analytics, una qualifica individuale per testimoniare le proprie competenze in Analytics, non significa però essere Partner di Google Marketing Platform. Infatti un partner rappresenta un’organizzazione professionale che adempie a rigorose specifiche. Le aziende Partner appaiono nella galleria apposita.

Iscrizione ad Analytics Academy

Per conseguire la certificazione di Google Analytics, bisogna effettuare l’iscrizione a uno dei corsi gratuiti di Analytics Academy: Google Analytics per principianti, Google Analytics avanzato, Introduzione a Google Analytics 360 e il corso Concetti fondamentali di Google Tag Manager.

Il primo è un corso dove apprendere gli elementi base del tool di Google, tra cui come effettuare la creazione di un account, l’adozione del codice per monitorare, l’analisi dei rapporti di base e configurare monitoraggio di target e campagne marketing.

Invece il corso avanzato permette di acquisire dimestichezza con le funzionalità avanzate di Google Analytics: raccolta dati, elaborazione, configurazione e tool più evoluti di analisi e marketing.

Google Analytics 360 offre strumenti potenti, non disponibili nella soluzione standard. Illustra come beneficiare delle integrazioni con BigQuery, i prodotti Google Marketing Platform e Google Ad Manager.

Infine Google Tag Manager può facilitare l’adozione dei tag e la gestione dei processi per professionisti del settore, web analyst e developer.

Poiché il mismatch tra domanda e offerta di lavoro colpisce oltre il 46% dei profili ricercati, i corsi (anche in inglese) servono per acquisire talenti, riqualificare risorse interne, allineando le competenze digitali. Fare upskilling e reskilling, consente di superare le criticità nel reperire professionisti. I web analytics aiutano a prendere decisioni basate sui dati.

Esame per le certificazioni di Google Analytics

Una volta conseguita la certificazione (via email), è valida per 12 mesi. Trascorsi 12 mesi è quindi necessario rifare l’esame, per confermare che si possiedono ancora le competenze sull’uso della piattaforma.

Per il rinnovo della certificazione non occorre rifrequentare il corso, ma basta superare di nuovo l’esame.

L’esame è disponibile in italiano ed è a tempo e a risposta multipla. L’esaminando dispone di 90 minuti per concluderlo, rispondendo all’80% delle domande.

Per superare l’esame, bisogna seguire il corso prestando attenzione ai concetti principali e alle nozioni più importanti. L’esercizio pratico permette di memorizzare e mettere in pratica le nozioni e ciò che si apprende.

Consultare i forum o le pagine social dedicate alla certificazione permette, inoltre, di chiarirsi le idee e offrire consigli utili da persone che hanno già conseguito la certificazione o da professionisti del marketing.

Google pubblica infine case studies sull’impiego di Google Analytics. Fra le best practice è possibile reperire esempi pratici e informazioni preziose. Un aiuto per chi sta preparando l’esame a fornire le risposte corrette alle domande.

