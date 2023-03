Lavoro e formazione sono al centro dell’accordo sulle competenze digitali fra Oliver James, Lacerba e Tecma Solutions. Obiettivo: acquisire talenti e allineare le competenze.

La collaborazione ha permesso di inserire profili tecnologici in Tecma. Ecco come far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Lavoro e formazione: competenze digitali da cercare e allineare

Oliver James e Lacerba hanno lanciato il progetto di lavoro e formazione Hire & Train. Mira a inserire professionisti altamente specializzati in Tecma. La tech company si occupa di trasformazione digitale dell’immobiliare con oltre 30 professionisti.

Nato dalla necessità di Tecma di trovare e formare professionisti, il progetto è volto a potenziare la software house, contribuendo all’evoluzione della sua piattaforma digitale.

La sfida di inserire i profili tech altamente specializzati punta a fare upskilling e reskilling. E superare le criticità nel reperire professionisti.

Upskilling e reskilling di Tecma

Oliver James e Lacerba hanno infatti collaborato per inserire 6 nuovi talenti con competenze digitali altamente sviluppate nella piattaforma digitale della tech company.

Si tratta di un percorso di alta formazione durato 2 mesi. Docenti esterni e manager dell’azienda hanno collaborato a un corso su misura per ottimizzare il processo di inserimento di nuove risorse.

Hanno completato il profilo di competenze grazie a percorsi verticali mirati associati alle esigenze e ai flussi di lavoro dell’azienda. Hanno inoltre integrato, aggiornato e ottimizzato le competenze di alcune risorse interne per allineare in partenza il nuovo team sulle dinamiche organizzative aziendali. Al fine di rendere l’inserimento efficace fin dal primo giorno di lavoro.

La piattaforma di Tecma

La piattaforma di Tecma è dedicata alla gestione digitale delle vendite e locazioni immobiliari.

L’infrastruttura è cloud-native. Sfrutta una moderna architettura a microservizi. Oracle Cloud Infrastructure e Kubernetes Engine assicurano la scalabilità di sviluppo e di integrazione cloud ad ogni livello. Dal back-end al front-end, passando per integrazione e monitoraggio.

Il mismatch fra domanda e offerta di competenze digitali

Upskilling e reskilling aiutano a superare il divario di mercato, a causa della mancata corrispondenza fra domanda e offerta di competenze digitali. Il mismatch invece acuisce la difficoltà di reperire professionisti adeguati nelle aziende.

Secondo il bollettino del sistema informativo Excelsior, a firma di Unioncamere e Anpal, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro per i profili tecnologici è in aumento di circa otto punti percentuali a quello di un anno fa. Riguarda il 46,4% (pari ad oltre 177mila) dei 382mila profili ricercati.

“Attraverso il nostro modello integrato di offerta, siamo stati in grado di strutturare interi team di risorse specialistiche sfruttando l’head hunting e i percorsi di train to hire tecnici per le risorse junior, con la possibilità di includere nel percorso formativo tecnico anche le risorse già presenti in azienda”, ha commentato Simone De Masi, Commercial Director di Oliver James .

“L’obiettivo (raggiunto) è stato quello di portare tutto il team ad un livello uniforme di competenze tecniche a seconda dei livelli di esperienza”, conclude Simone De Masi, “valorizzando l’employer branding del cliente attraverso progetti di valore per i candidati, ai quali offriamo formazione tecnica gratuita e nuove possibilità di sviluppo di carriera”.