Colt ha esteso i servizi di connettività alla Oracle Cloud Region di Madrid e Parigi attraverso l’infrastruttura FastConnect. Ecco con quali benefici.

Oracle Cloud estesa ai clienti di Madrid e Parigi

Anche i clienti Oracle di Madrid e Parigi potranno beneficiare dei vantaggi di Oracle Cloud a livello locale. Compresi Oracle Autonomous Database e Oracle MySQL HeatWave, le soluzioni per far crescere il business.

Infatti Colt ha esteso i servizi di connettività anche alla regione di Madrid e Parigi attraverso l’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect.

Colt On Demand per OCI Cloud Infrastructure permette alle aziende di connettersi al cloud dell’azienda americana in maniera facile, versatile ed efficace. Un portale clienti online gestisce Colt On Demand per OCI. Si acquista tramite un modello commerciale flessibile e a consumo.

La partnership tra Colt e Oracle

Si rafforza la partnership fra Colt e Oracle. Già presente a Londra, Francoforte, Amsterdam, Tokyo, Osaka, Zurigo , Milano, Stoccolma e Marsiglia, ora si estende a Madrid e a Parigi.

La connettività a banda larga e bassa latenza rende l’esperienza di networking più sicura, affidabile e rapida rispetto alle connessioni Internet pubbliche.

“Gi anni pasati ci hanno dimostrato l’importanza di un network infrastrutturale a banda larga, agile, on-demand. Inoltre occorre un ecosistema tecnologico più ampio in linea con i cambiamenti in atto. Lo scenario è infatti in rapida evoluzione e richiede che diventiamo più flessibili, oltre a portare più velocemente ai nostri clienti innovative soluzioni di networking”, afferma Jaya Deshmukh, Executive Vice President, Strategy and Transformation di Colt.