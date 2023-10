Le aziende sono a caccia di soluzioni per risparmiare, iniziando o accelerando il proprio percorso di modernizzazione del mainframe in modo da incrementare efficienza, innovazione e agilità in un contesto di business competitivo e in veloce evoluzione. Ecco come [...]

Secondo una indagine Kyndryl, la modernizzazione del mainframe genera oltre 12 miliardi di dollari di risparmio complessivo.

Secondo gli intervistati, la sicurezza e le competenze mainframe rappresentano le priorità strategiche al fine dell’affermazione dei progetti di trasformazione.

Kyndryl punta sulla modernizzazione del mainframe

Le aziende intervistate hanno ammesso di aver risparmiato complessivamente 12,5 miliardi di dollari con la modernizzazione del mainframe. E di aver ottenuto un ritorno positivo sull’investimento

La modernizzazione è prevista in tre modi: quella del mainframe, integrazione con gli hyperscaler o passaggio al cloud. La combinazione di approcci domina. La maggior parte di loro sta infatti implementando un approccio ibrido alla modernizzazione del mainframe.

Secondo l’analisi di Kyndryl, in un percorso di trasformazione dell’ambiente mainframe, il 95% degli intervistati sta migrando il 37% dei carichi di lavoro (in media) delle applicazioni mainframe su piattaforme cloud o distribuite.

Soltanto l’1% degli intervistati prevede lo spostamento completo di tutti i carichi di lavoro dal mainframe.

Il 90% ritiene essenziale che il mainframe rimanga per le proprie operazioni di business. Infatti fornisce alti livelli di sicurezza, affidabilità e performance, pur con la versatilità del passaggio a piattaforme cloud per l’efficienza.

Le imprese riducono i costi e aumentano la profittabilità tra il 9% e l’11%. Il risparmio medio annuo per organizzazione si stima pari a 25 milioni di dollari.

L’indagine

La prima analisi globale sullo stato attuale e futuro della modernizzazione del mainframe per le aziende è stata condotta su 500 leader aziendali e IT.

Le aziende sono a caccia di soluzioni per risparmiare, iniziando o accelerando il proprio percorso di modernizzazione del mainframe in modo da incrementare efficienza, innovazione e agilità in un contesto di business competitivo e in veloce evoluzione.

“La nostra indagine rivela che i mainframe stanno diventando sempre più parte integrante degli ambienti cloud ibridi e continuano a generare valore di business. Tuttavia, la mancanza di una forza lavoro qualificata per supportare e proteggere questi ambienti mission-critical è una significativa causa di preoccupazione per molte aziende”, ha commentato Petra Goude, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud di Kyndryl. “Poter fare affidamento su un consulente e un integrator di fiducia (…) è la chiave di successo, indipendentemente dal punto del percorso in cui le aziende si trovano e dal modo in cui intendono attuare la trasformazione. L’indagine dimostra che il mantenimento dello status quo non rappresenta un reale percorso di modernizzazione o di crescita”.