Partnership fra Kyndryl e Oracle nell’ambito dell’infrastruttura cloud. Kyndryl diventa infatti partner di riferimento per la fornitura di Oracle Cloud Infrastructure.

La partnership fra Kyndryl e Oracle

L’alleanza fra Kyndryl e Oracle punta ad aiutare i clienti nella loro transizione al cloud, mediante soluzioni di cloud gestito per le aziende.

In base ai termini dell’accordo, Kyndryl diventa partner di riferimento per la fornitura di Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La partnership si focalizza sulla collaborazione e supporto ai clienti che usano prodotti e servizi Oracle

Con OCI gli utenti potranno inoltre servirsi delle migliori opzioni di sicurezza, performance elevate, una struttura di prezzi facile e prevedibile. Permette anche di accedere agli strumenti e competenze necessarie per portare i carichi di lavoro aziendali nel cloud in modo veloce ed efficiente.

Inoltre, Kyndryl parteciperà a Oracle PartnerNetwork (OPN) per ampliare le sue competenze nella fornitura di servizi cloud globali a tutta la rete.

I dettagli della partnership

Kyndryl prevede di offrire un ventaglio di nuovi servizi basato sulle tecnologie Oracle per consentire alle imprese di modernizzare e traghettare le proprie applicazioni e database nel cloud.

Servizi di consulenza e implementazione di Kyndryl supporteranno le soluzioni offerte, grazie a migliaia di consulenti esperti in tutto il mondo che favoriranno la trasformazione digitale e IT abilitata per il cloud.

Inoltre, Kyndryl punta a realizzare soluzioni nel settore di:

modernizzazione e governance dei dati;

innovazioni basate su AI;

cybersecurity e resilienza;

nel trasferimento dei carichi di lavoro mission critical nel cloud.

Il supporto alle offerte Oracle Cloud Customer e Oracle Exadata prevede infine servizi per le infrastrutture IT. L’obiettivo è aiutare i clienti nel consolidare i loro database, tagliare i costi amministrativi ed ottimizzare i tempi di attività. Come rivenditore autorizzato di software Oracle, Kyndryl assiste gli utenti nei servizi gestiti attraverso un’unica soluzione chiavi in mano.

“L’esperienza di Kyndryl unita all’infrastruttura Oracle Cloud”, commenta Doug Smith, Senior Vice President, Strategic Partnerships di Oracle, “consente a queste organizzazioni di ottenere i loro obiettivi di business grazie alle ultime innovazioni tecnologiche.

“Questa partnership ci consentirà di ampliare la nostra portata sul mercato, aiutando più clienti in tutto il mondo a trasferire nel cloud i carichi di lavoro mission-critical”, conclude Smith.