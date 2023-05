L'azienda ha conseguito il Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023, in ambito primary storage, grazie alle recensioni e alle valutazioni degli utenti finali [...]

Per il quarto anno consecutivo, Infinidat riceve il riconoscimento di Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2023 nella categoria Primary storage. Ecco perché.

Infinidat riceve il riconoscimento di Gartner

Per il quarto anno consecutivo, Infinidat ha conseguito il riconoscimento grazie alle recensioni e alle valutazioni degli utenti finali, a livello globale.

Al 2 maggio 2023, Infinidat ha ottenuto 454 recensioni da parte di clienti verificati. Si è infatti aggiudicata una media di 4.9 stelle su 5 per i Primary Storage Arrays. Il 98% dei clienti ha inoltre aperto alla possibilità di segnalare Infinidat a colleghi di altre aziende.

Il report

Dal report di Gartner emerge che “i vendor posizionati nel quadrante ‘Voice of the Customer’ sono riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers’ Choice”, ottenendo il contrassegno con il badge Customers’ Choice.

I vendor hanno soddisfatto o superato le medie di mercato sia nell’ambito “complessivo che per l’interesse e l’adozione degli utenti”.

“È andata bene con tutti gli InfiniBox che abbiamo implementato, quindi, non farei nulla di diverso al momento. Sistema di storage stabile, dalle prestazioni elevate, semplice da utilizzare e con un basso impegno amministrativo. Infinidat garantisce innovazione e aggiornamenti continui del prodotto e la migliore esperienza di supporto da remoto. L’assistenza, inoltre, è in grado di intervenire immediatamente non appena vengono identificati dei problemi”, è una recensione di un senior Technology Architect nel settore dei servizi.