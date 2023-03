Gartner: crescono investimenti in Data Analytics

Secondo la società d'analisi, gli investimenti nella gestione dei dati, data governance e advanced analytics trainano il mercato. Tuttavia non mancano le sfide. Ecco quali sono le principali che i tech leader devono affrontare [...]

Secondo Gartner, gli investimenti e le dimensioni dei team in data analytics registrano una crescita significativa.

Tuttavia la società d’analisi rileva criticità nell’ambito dell’offrire valore alle aziende che investono. Ecco quali sono gli ostacoli da superare.

Gartner: crescono gli investimenti in data analytics

Al Gartner Data and Analytics Summit di Orlando, la società d’analisi ha rilasciato una survey secondo cui crescono gli investimenti nella data management, data governance e advanced analytics, ma non mancano le sfide.

Dal report emerge che il budget in data & analytics è pari a 5 milioni di dollari. Inoltre gli investimenti si stanno orientando verso il data management (65%), data governance (63%) ed advanced analytics (60%).

Secondo il sondaggio, quasi la metà (44%) dei team di data analytics sono cresciuti a livello dimensionale l’anno scorso. Tuttavia, anche se i team stanno crescendo, meno della metà (44%) dei team leader ritiene che la sua squadra sia efficiente nell’offrire valore alla propria organizzazione.

Solo il 19% di quelli con prestazioni basse è stato efficace a dedicare tempo al personale sviluppo (contro il 43% dei top performer).

Le sfide

Le principali sfide dei team si riferiscono a questioni personali. Per esempio, l’assenza di talenti disponibili è in cima alla lista delle sfide (39%). Seguono la mancanza di risorse e fondi (29%), sfide culturali per accettare il cambiamento (26%), l’assenza del supporto degli azionisti (26%), insufficiente authority (24%) e scarsa data literacy (23%).

I chief data & analytics officer hanno vaste responsabilità, secondo il sondaggio. Responsabilità nella definizione e adozione di strategia (60%), la supervisione di data (& analytics) strategy (59%), creando e implementando la data governance (55%) e gestendo i cambiamenti innescati da una cultura data-driven (54%).

Il 78% dei data & analytics leader ha identificato la strategia e la visione aziendale o organizzativa come top input per proprie strategie. Invece il 68% ha dato priorità alle iniziative, basate sull’allineamento degli obiettivi strategici.

Il report di Gartner

La società d’analisi ha condotto il sondaggio fra 566 tech leader dei settori data & analytics a livello globale.

“I Chief data analytics officer con le migliori performance investono nel loro successo sviluppando competenze per prosperare anche in circostanze ambigue, imponendo storie di valore e identificando prodotti e servizi di data & analytics per guidare l’impatto del business”, afferma Alan Duncan, vice president analyst di Gartner.