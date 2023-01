Sono tre le nomine in SAP Italia per il rinnovamento organizzativo aziendale.

Manager di solida esperienza rivestiranno nuovi ruoli nell’organizzazione. Ecco quali sono le nuove responsabilità di Adriano Ceccherini, Fabrizio Moneta e Ivano Fossati.

Nuove nomine in SAP Italia

SAP Italia ha inaugurato il 2023 all’insegna del rinnovamento dell’organizzazione interna.

Le nuove nomine promuovono manager di solida esperienza: Adriano Ceccherini è il nuovo Chief Operating Officer; Fabrizio Moneta assume il ruolo di Direttore Mid Market & Canale; Ivano Fossati diventa il nuovo RISE with SAP & SAP S/4HANA Cloud Head.

“Abbiamo un’opportunità unica come SAP per aiutare a ridefinire il successo delle imprese e accelerare l’innovazione nel cloud del nostro Paese. La capacità di rinnovare, cambiare e trasformarsi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della nostra azienda per offrire ai clienti nuove opportunità di crescita anche attraverso l’esperienza, le competenze e la creatività che nuovi manager possono portare”, ha commentato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia.

Le nuove responsabilità

Adriano Ceccherini si occuperà dello sviluppo del business, delle operation e del coordinamento delle risorse e attività strategiche, sotto il profilo di azienda e come ecosistema. Avrà la responsabilità del cloud e sostenibilità.

Fabrizio Moneta, che subentra a Ceccherini, ottiene la nomina a Direttore Mid Market e Canale per l’Italia. Dovrà dedicarsi a un settore, quello strategico delle PMI, che, per SAP costituisce più dell’80% della sua base clienti. Moneta ha esteso le sue responsabilità anche all’ecosistema dei partner SAP, che vanta circa 400 aziende in Italia, con particolare attenzione al customer lifetime value. Valorizzerà le competenze e le specializzazioni nei diversi campi e industry dei partner.

Ivano Fossati ha ricevuto la nomina a Head of RISE with SAP & SAP S/4HANA Cloud per il mercato italiano. Ricopre il compito di proseguire il lavoro svolto dal suo predecessore Fabrizio Moneta, oltre ad offrire il supporto ai clienti nel loro passaggio al cloud. Valorizzerà e sfrutterà il potenziale di innovazione di RISE with SAP.

Le carriere delle nuove nomine in SAP Italia

“Nei rispettivi precedenti ruoli, Ceccherini, Moneta e Fossati hanno contribuito in modo sensibile alla nostra crescita e alla diffusione delle soluzioni SAP sul mercato italiano, garantendo successi importanti ai clienti ed estendendo la presenza di SAP in nuovi settori. Il 2023 si annuncia come un anno ricco di sfide e opportunità e come SAP siamo impegnati a continuare il nostro percorso e ad aiutare le aziende a diventare organizzazioni intelligenti e sostenibili”, conclude Carla Masperi.

Adriano Ceccherini fa carriera in SAP dove, nel ruolo di Chief Operating Officer (COO) per l’Italia, subentra a Carla Masperi. Masperi ha svolto questo incarico nel corso degli ultimi otto anni, prima della nomina, avvenuta lo scorso luglio, ad Amministratore Delegato di SAP Italia.

In precedenza, Ceccherini ricopriva il ruolo di Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia. Vantando 25 anni di esperienza nel mercato IT, ha trascorso gli ultimi sette in SAP nel ruolo di responsabile della divisione rivolta alle PMI. Ceccherini ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità nelle vendite, nella prevendita e nella gestione dei canali in Oracle, Siebel System e SELEX Elsag.

Dopo l’ingresso in SAP nel 2018, per guidare la business unit Analytics in Italia e Grecia, l’anno seguente Fabrizio Moneta è stato nominato Head of Platform & Technology. Nel 2021, con il debutto di RISE with SAP, Fabrizio Moneta è entrato nella regione EMEA South per realizzare la nuova organizzazione di vendita di SAP S/4HANA Cloud. Ne ha assicurato la crescita in Italia e Grecia nel 2022. Forte di oltre 25 anni di esperienza, Moneta ha rivestito ruoli di crescente responsabilità in Telecom Italia e Oracle.

Ivano Fossati, con 25 anni di esperienza nel settore IT, marketing e vendite in importanti società di consulenza, informatiche e di telecomunicazione, ha fatto il suo ingresso in SAP nel 2013, dopo l’acquisizione di Hybris, di cui si era occupato dell’apertura della filiale nel nostro Paese.

Nel 2015 Fossati guidava SAP CX Sales Center of Excellence in EMEA South, per essere nominato COO per l’area CX sempre a livello regionale 2018. Nel 2020 assumeva la guida di SAP Customer Experience per Italia e Grecia.