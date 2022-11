Le tre categorie di questa edizione sono state Rapid time to value, Business transformation e Digital pioneer. Ecco a chi sono andati i riconoscimenti, compresi i nuovi Sap Now Award [...]

Sap Now 2022 ha assegnato premi a clienti e partner in tre categorie: Rapid time to value, Business transformation e Digital pioneer.

Ecco a chi sono andati i riconoscimenti di Sap.

Sap Now 2022: le tre categorie

I clienti e partner che hanno adottato progetti di successo nell’arco dell’ultimo anno, rispettando rigorosi criteri di qualità, hanno ricevuto anche quest’anno i Sap Quality Award.

Le tre categorie di questa edizione di Sap Now 2022 sono state Rapid time to value, Business transformation e Digital pioneer.

La prima categoria evidenzia il valore di progetti la cui implementazione è avvenuta in maniera dinamico e rapida. Business transformation riconosce iniziative di trasformazione e re-design del business. Infine la terza categoria mette in luce i progetti dall’alto contenuto innovativo e dirompente.

I premiati

Il vincitore della categoria Rapid time to value è stato il progetto di Q8 che, insieme al partner Techedge, ha ricevuto il premio per la soluzione creata con SAP Business Technology Platform. Permette di ottimizzare le attività di magazzino dell’impianto di miscelazione dei lubrificanti.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Digital Transformation

Nella categoria Business transformation ha vinto IBSA insieme al partner Altea UP, per aver realizzato il progetto per uniformare la maniera di lavorare nel gruppo. L’implementazione migliora e rende efficienti i processi aziendali.

Grand Winner in Digital Pioneer è risultato il Gruppo Metlac, che opera nel mercato del metal packaging coatings a livello globale, insieme al partner Digix Plus. Ha adottato SAP Intelligent Robotic Process Automation per semplificare i processi produttivi e fare automazione.

“Il tema guida di questa edizione è stato il trinomio Performance, Persone e Pianeta con cui indichiamo il nostro costante impegno nell’aiutare il mondo a funzionare meglio anche in tempi di tensioni geopolitiche, trasformazioni industriali dirompenti, cambiamenti climatici e interruzioni della supply chain”, ha commentato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia: “Oggi business, persone e pianeta sono elementi fortemente connessi e digitale e cloud rappresentano fattori che abilitano queste tre dimensioni e permettono a un’organizzazione di generare valore e crescere sostenibilmente”.

I nuovi Sap Now Award

Novità di quest’anno è il riconoscimento Sap Now Award che premia la portata innovativa del percorso dei clienti in business transformation e sostenibilità. I vincitori della prima edizione sono due: il Comune di Milano; Maire Tecnimont, per il deployment di RISE with SAP, live in soli otto mesi.

Il Comune di Milano è riuscito a valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, assicurando equità di approccio nella gestione e trasparenza verso i cittadini.

Maire Tecnimont, ha iniziato a gestire le attività e i processi operativi completamente in cloud, accelerando la trasformazione digitale e la decarbonizzazione aziendale.