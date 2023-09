Acquisizione, SAP compra LeanIX

Un’acquisizione all’insegna della business transformation in casa SAP: l’azienda tedesca compra LeanIX. Alle soluzioni della società privata, molti Cio hanno affidato la trasformazione digitale delle loro imprese. Ecco quando verrà chiusa l’operazione.

SAP compra LeanIX

Sap ha siglato un’intesa per acquisire LeanIX, azienda specializzata nel software di gestione dell’architettura aziendale (Enterprise Architecture Management, EAM).

Con questa mossa, Sap espande il suo portfolio per la business transformation. Ai clienti offre l’accesso a una gamma completa di tool necessari per la trasformazione digitale continua del business.

L’obiettivo è quello di semplificare l’ottimizzazione dei processi che si basano sull’intelligenza artificiale (AI). LeanIX è infatti partner strategico di SAP e delle soluzioni SAP Signavio già da un decennio.

Sono numerosi i Cio che si sono affidati alle soluzioni di LeanIX per la trasformazione digitale con la soluzione RISE with SAP.

“Sistemi e processi vanno di pari passo”, commenta Christian Klein, CEO e Member of the Executive Board di SAP SE. “Insieme a LeanIX, vogliamo offrire una suite di trasformazione unica nel suo genere per fornire un supporto olistico ai nostri clienti nel loro percorso di trasformazione del business. Basandoci sulla nostra esperienza pluridecennale, incorporeremo l’intelligenza artificiale generativa per offrire applicazioni e processi auto-ottimizzanti che possano aiutare le aziende a raggiungere obiettivi chiave come la massimizzazione del flusso di cassa e la riduzione dell’impatto ambientale”.

L’accordo nei dettagli: il ruolo dell’AI generativa

L’operazione si chiuderà nel quarto trimestre del 2023, nel rispetto delle condizioni di chiusura e delle approvazioni normative. I termini dell’acquisizione non sono stati resi pubblici.

Con questa acquisizione, inoltre, SAP rafforza la sua suite di trasformazione. Punta ad agevolare i clienti nella gestione del cambiamento in modo più facile e ad ottimizzare i processi aziendali, in maniera permanente. LeanIX permette di integrare le opzioni di trasformazione delle soluzioni SAP Signavio. Così fornisce ai clienti SAP un alto livello di trasparenza sulle infrastrutture IT. Di questa chiarezza i clienti necessitano, al fine di massimizzare i vantaggi derivanti dalla trasformazione del business.

Combinando l’offerta è possibile, infine, offrire una base completa per il miglioramento dei processi basati sull’intelligenza artificiale.

Offerta Saas e assistente AI

L’offerta software-as-a-service (Saas) di LeanIX permette, ad oltre mille clienti in tutto il mondo: la visualizzazione dell’intero scenario delle proprie applicazioni IT; la possibilità di trovare applicazioni a rischio obsolescenza; di facilitare l’ideazione di un target state e di aiutare la pianificazione di nuove roadmap architetturali.

Di recente LeanIX è stata protagonista del debutto di un assistente AI in grado di sbloccare la potenza dell’AI generativa per la gestione dell’architettura aziendale ed è in grado di aumentare l’automazione e porre le basi per un sistema di raccomandazione intelligente per la trasformazione futura dell’ambiente IT.