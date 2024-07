OVHcloud riconverte edifici in data center sostenibili

OVHcloud, colosso del settore Cloud a livello europeo, ha recentemente messo in luce la propria iniziativa di riconversione di edifici già esistenti in data center, una mossa chiave nella sua strategia di sostenibilità ambientale. La compagnia ha trasformato 28 strutture preesistenti in moderni centri dati, riducendo così significativamente le emissioni di CO₂ che sarebbero state prodotte con la costruzione di nuovi edifici.

L’attenzione alla sostenibilità di OVHcloud

“La sostenibilità è stata un pilastro della nostra filosofia sin dalla nascita di OVHcloud nel 1999”, ha affermato Gregory Lebourg, Global Environment Director dell’azienda. “Il nostro modello di business verticalmente integrato ci consente non solo di riutilizzare il 36% dei componenti dei nostri server nel 2023, ma anche di adattare quasi ogni tipo di edificio preesistente per i nostri data center. Alcuni hanno avuto origini particolarmente interessanti”.

Tra i vari data center globali di OVHcloud si annoverano:

– Beauharnois, Canada: originariamente uno stabilimento per la produzione di alluminio della Rio Tinto, questo sito assembla tutti i server destinati al mercato nordamericano. Grazie alla vicinanza con la centrale elettrica Hydro-Quebec, l’edificio è alimentato completamente da energia rinnovabile proveniente principalmente dalla diga sul Saint Lawrence Seaway e può produrre fino a quasi 1.000 server a settimana.

– Croix, Francia: prima un impianto industriale Ontex e ancora prima Tyco (ora Covidien), questa struttura ora ospita un team specializzato nella fabbricazione dei server e macchinari avanzati per il taglio laser e la piegatura automatica dei vassoi server.

– Erith, Regno Unito: aperto nel 2016 come centro dati OVHcloud, l’edificio era in origine un hub di commutazione per Mercury Communications negli anni ’90. Curiosità: al suo interno vive un falco che aiuta a controllare la popolazione locale di piccioni.

– Gravelines, Francia: acquisito da OVHcloud nel 2013 dopo una chiusura quattro anni prima, questo ex stabilimento Rexam per la produzione di lattine ospita oggi diverse soluzioni cloud tra cui un’area SecNumCloud.

– Hillsboro, Stati Uniti: inaugurato nel 2017 dopo essere stato una fabbrica di pianoforti elettronici. – Limburgo, Germania: situato vicino a Francoforte, questo ex stabilimento tipografico è diventato il ventunesimo data center OVHcloud nel 2016 ed è stato successivamente ampliato.

– Vint Hill, USA: precedentemente una base militare della NSA durante la Seconda Guerra Mondiale e importante per le comunicazioni segrete dello sbarco in Normandia; oggi ospita anche eventi matrimoniali oltre al data center. Nel corso del 2023 il 36% dei componenti usati nei server OVHcloud è stato riciclato nelle linee core e nei brand Eco come SoYouStart e KimSufi. Il resto viene rivenduto o riciclato; solo una minima parte deve essere distrutta per sicurezza dei dati.

“Gestire una strategia ambientale efficace è simile a correre il Tour de France: ogni grammo conta”, ha spiegato Lebourg. “Anche se gran parte delle emissioni deriva dalla produzione dei server stessi, stiamo facendo tutto il possibile per ridurle”. In alcuni siti sono stati introdotti generatori che funzionano con olio vegetale anziché diesel e sistemi di raffreddamento privati ​​di refrigeranti dannosi. “La nostra missione è mantenere un approccio sostenibile all’interno del nostro modello d’affari”, ha concluso John Gazal, Vice President Sud Europa e Brasile presso OVHcloud. “Continueremo a perseguire innovazione e sostenibilità senza compromettere le risorse future – valorizzando le storie affascinanti degli edifici che abbiamo trasformato”.