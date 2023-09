Oltre 100mila modelli generati dall'AI. Insight Advisor, l'assistente AI di Qlik per l'analisi, risponde a domande con testo pertinente e offre visualizzazioni in dieci lingue [...]

Qlik Staige integra l’intelligenza artificiale (IA). Il set olistico di soluzioni di Qlik aiuta i clienti ad adottare la potenza dell’AI con fiducia e senza rischi. Ecco quali benefici comporta per le aziende.

Qlik Staige sposa l’AI

Oggi le aziende si avvicinano all’intelligenza artificiale per ricavare un vantaggio competitivo. Tuttavia i leader aziendali incontrano difficoltà in fase d’implementazione nell’ambito delle proprie organizzazioni.

Le imprese infatti esprimono timori riguardo a rischi, governance e affidabilità. Qlik ha deciso di aiutare le aziende con un nuovo set olistico di soluzioni.

L’obiettivo consiste dunque nell’assicurare “preparazione, formazione, gestione, uso e monitoraggio dei dati per l’AI“, spiega una nota, in uno scenario affidabile e controllato.

I vantaggi

Qlik Staige, che offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale di cui le aziende hanno necessità per abbracciare l’AI senza rischi, promette di realizzare una base di dati affidabile per l’intelligenza artificiale.

Inoltre permette di scoprire le informazioni rilevanti grazie a un’analisi AI-driven, agendo di conseguenza. Consente infine di effettuare la creazione e distribuzione dell’intelligenza artificiale per casi d’uso evoluti.

“Qlik è consapevole che le organizzazioni oggi sono alla ricerca di modi pragmatici e reali per sfruttare l’intelligenza artificiale per prendere decisioni migliori e più rapide”, commenta Mike Capone, CEO di Qlik: “I nostri competitor hanno fatto molti annunci che promettono prodotti o visioni future. La nostra differenza è che i clienti di Qlik utilizzano l’intelligenza artificiale, sfruttando anche l’unico LLM disponibile del settore e una gamma completa di analisi basate sull’intelligenza artificiale. Inoltre, con Qlik Staige, i nostri clienti e partner stanno trasformando le loro organizzazioni – come evidenziato da oltre 10omila modelli di intelligenza artificiale creati con le nostre funzionalità AutoML“.

Analisi AI-driven

Le funzionalità di analisi predittiva di Qlik sono basate sull’intelligenza artificiale per CaixaBank e Intuit, per esempio.

Insight Advisor, l’assistente AI di Qlik per l’analisi, risponde a domande con testo pertinente e offre visualizzazioni in dieci lingue. I connettori OpenAI di Qlik sfruttano la potenza dell’AI generativa all’analisi di Qlik, introducendo nuove opzioni di intelligenza artificiale native:

nuove tipologie di analisi per generare in automatico le visualizzazioni più efficaci , approfondimenti sul linguaggio naturale e persino interi dashboard in pochi clic;

, approfondimenti sul linguaggio naturale e persino interi dashboard in pochi clic; analisi dei driver chiave per individuare cosa sta creando il maggiore impatto su un risultato con l’analisi predittiva integrata;

per individuare cosa sta creando il maggiore impatto su un risultato con l’analisi predittiva integrata; generare approfondimenti con l’intelligenza artificiale per interpretare e riepilogare i risultati direttamente all’interno della dashboard;

per interpretare e riepilogare i risultati direttamente all’interno della dashboard; chatbot generativo di supporto AI, grazie ad Ada, per offrire risposte rapide alle domande, semplificando le risoluzioni.