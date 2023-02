Il nuovo country manager di Nutanix Italia è Benjamin Jolivet. Nel suo percorso professionale, punta a guidare la crescita aziendale e a focalizzarsi su alcune priorità. Ecco quali.

Il nuovo country manager di Nutanix Italia

Nutanix Italia ha nominato Benjamin Jolivet nel nuovo ruolo. Con il titolo di country manager, Jolivet si impegna a indirizzare la crescita dell’azienda. Promuoverà il consolidamento nell’area di mercato di riferimento, concentrandosi sul settore pubblico e sui segmenti commerciale e di fascia enterprise.

Nutanix è lo specialista dell’hybrid multicloud computing. Fiore all’occhiello della sua proposta è l’infrastruttura software designed che mette la business continuity al primo posto. Una soluzione prêt-à-porter che scommette su semplicità di gestione, performance e sostenibilità economica.

La carriera

L’ingresso in Nutanix risale al febbraio di un anno fa in qualità di Director Channel Sales per il Sud Europa (SEUR). Jolivet rivestirà questo ruolo fino alla nomina del suo successore. Fin da quando è entrato in Nutanix Italia, ha portato in azienda l’esperienza maturata in oltre 15 anni, ricoprendo vari incarichi nel Sud Europa in qualità di Channel e Sales Manager.

Benjamin è stato infatti Country Manager di Citrix in Italia, Europa sudorientale e Israele. Nel ruolo di Direttore della Trasformazione EMEA per il Canale, aveva la responsabilità di coordinare alcune fra le iniziative aziendali più strategiche.