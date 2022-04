Maxi alleanza nel settore del customer experience business process outsourcing

Konecta e Comdata siglano una partnership con Intermediate Capital Group (ICG) per dar vita a una nuova realtà a livello globale di customer experience business process outsourcing (BPO).

Frutto dell’alleanza, infatti, è un nuovo gruppo i cui ricavi sfiorano i 2 miliardi di euro e l’Ebitda è pari a 300 milioni di euro.

Nasce un leader globale del customer experience business process outsourcing

Nasce un leader globale multilingue per offrire soluzioni di “best shoring” a clienti locali, regionali e a livello globale, attivi in un’ampia gamma di settori, tra cui:

finanziario e assicurativo;

utilities;

tecnologico;

industria;

Telco;

healthcare

retail ed eCommerce.

Il nuovo gruppo, che supporta oltre 30 lingue, ha come obiettivo offrire le proprie soluzioni a più di 500 grandi aziende in Europa e America. Il tutto grazie alle competenze locali di oltre 130 mila dipendenti.

L’alleanza fra Konecta, Comdata e Intermediate Capital Group (ICG)

Il Gruppo risultante dalla combinazione Konecta, Comdata e Intermediate Capital Group (ICG) avrà base in Spagna, a Madrid. A guidarlo sarà José María Pacheco, presidente di Konecta. Jesús Vidal Barrio, CEO di Konecta, e Maxime Didier, CEO di Comdata, rivestiranno il ruolo di co-CEO del nuovo gruppo.

Il piano di sviluppo punta a cogliere vantaggi in termini sia di crescita organica che non, per consentire alla società di intraprendere un percorso di incremento a doppia cifra, grazie a proposte di:

soluzioni end-to-end ;

; omnichannel ;

; offerte tech-enabled basate su big data, AI, digital marketing e RPA (robotic process automation).

Il nuovo gruppo farà leva sulla presenza in Spagna, America Latina, Italia e Francia per affinare le proprie competenze di business e operative nei principali mercati. Disporrà inoltre di robuste skill per offrire supporto ai clienti statunitensi nearshore e globali in tutta Europa.

Grazie a una solida struttura finanziaria, la nuova realtà potrà supportare i prossimi sviluppi dell’azienda, al fine di conseguire gli obiettivi di consolidamento del mercato.

La sinergia tra esperienza e know-how delle due società e la combinazione delle rispettive offerte e delle competenze digitali sono i punti di forza del nuovo gruppo, su cui far leve per crescere in termini di skill, dimensioni e aree geografiche servite.