Kingston Technology: le previsioni del 2024

Kingston Technology lancia le sue previsioni sulle tendenze tecnologiche del 2024. Ecco quali sono le più promettenti, a partire da AI, automazione e sicurezza informatica.

Le previsioni di Kingston Technology per il 2024

L’evoluzione tecnologica corre e le imprese devono abbracciare le novità IT per restare competitive, anche nel futuro. Kingston Technology ha stilato un elenco delle tecnologie in arrivo nel 2024, per capirne il loro impatto.

Automazione e intelligenza artificiale (AI) sono priorità, grazie alla loro capacità di colmare il divario e risparmiare su tempi e costi. Nell’ambito professionale, l’automazione e l’intelligenza artificiale ricopriranno un ruolo di primo piano nello snellimento delle attività di routine. Invece le misure di cyber security, sempre più sofisticate, permetteranno di tutelare gli ambienti lavorativi sia da remoto sia in loco, nello scenario ibrido in evoluzione. L’evoluzione della tecnologia prevede un’integrazione più fluida di spazi virtuali e fisici, ottimizzando così la collaborazione e la produttività nelle aziende.

Proprio nel campo della sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale (AI) aiuterà nel rilevamento di cyber minacce e comportamenti sospetti in tempo reale. Infatti, analizzando grandi moli di dati velocemente, l’AI riesce a identificare modelli anomali e proteggere i sistemi.

Anche l’autenticazione a più fattori (MFA) sarà tra le tecnologie più diffuse per garantire la sicurezza informatica, grazie ai vari metodi di autenticazione (come password, token e impronte digitali) per accedere ai dati.

Memoria e storage: le tendenze del 2024

Le soluzioni di memoria e archiviazione, anche nel 2024, si confermeranno fattori chiave dell’hardware dei computer. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, richiedono capacità avanzate di memoria e archiviazione per elaborare e archiviare ingenti moli di dati.

Per soddisfare queste esigenze, DRAM e SSD diventano sempre più veloci ed efficienti negli anni, ottimizzando le performance complessive di HEDT. Memoria e storage quindi si adattano alle nuove necessità delle tecnologie emergenti, assicurando alte prestazioni e, al contempo, risparmio energetico. Memorie e sistemi di storage come le unità SSD NVMe e le soluzioni di storage flash aiuteranno a migliorare le performance delle applicazioni emergenti mantenendo un basso consumo energetico.