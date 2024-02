Qlik ha recentemente annunciato l’acquisizione di Mozaic Data, una tecnologia per la gestione dei dati basata sull’intelligenza artificiale (AI). Questa mossa rappresenta un passo avanti significativo nell’ottimizzazione della gestione dei dati aziendali, consentendo alle imprese di adottare un approccio incentrato sui prodotti per migliorare la qualità e il controllo dei dati. Ecco come rimodellare il panorama dei dati.

Qlik: l’acquisizione di Mozaic Data migliora la gestione dei dati

L’integrazione di Mozaic nel portfolio Qlik si muove in questa direzione, proponendo un nuovo approccio alla gestione dei dati come prodotto. Sharad Kumar, fondatore di Mozaic, entra a far parte del team Qlik assumendo il ruolo di Regional Head of Data Integration and Quality.

La sua esperienza contribuirà a potenziare ulteriormente le capacità innovative di Qlik, con l’obiettivo di sviluppare una soluzione avanzata per il Data Product Catalog e permettere ai clienti di sfruttare al meglio il valore dei loro dati in modo rapido ed efficace.

L’approccio innovativo di Mozaic alla Data Product Experience si basa sui principi dell’architettura decentralizzata. Mozaic offre alle organizzazioni la possibilità di creare, proteggere, governare, distribuire e gestire prodotti di dati focalizzati sul dominio nel cloud.

Questa acquisizione mira a velocizzare l’implementazione e l’utilizzo dei dati nelle aziende, in particolare all’interno di piattaforme cloud come Amazon Redshift, Databricks, Google BigQuery, Microsoft Fabric e Snowflake.

“Unirsi a Qlik è una tappa importante per Mozaic Data. La nostra visione comune è quella di migliorare il consumo di dati massimizzando il valore degli investimenti in dati. Questa è un’opportunità per far progredire l’efficienza e l’innovazione nella gestione dei dati guidata dall’intelligenza artificiale, integrandoci perfettamente con i prossimi progetti di Qlik”, commenta Sharad Kumar.

I dati come prodotto

Secondo quanto riportato dalla Harvard Business Review, considerare i dati come un prodotto può portare a un incremento del 90% nell’implementazione di nuovi casi d’uso e a una riduzione del 30% dei costi totali di proprietà.

I data product possono essere scoperti attraverso un mercato di prodotti di dati e accessibili attraverso una vasta gamma di modelli di consumo, facilitando vari casi d’uso aziendali.

Con questa mossa strategica, Qlik rafforza il suo impegno a fornire soluzioni complete per la gestione dei dati, integrando in modo fluido la tecnologia Mozaic per migliorare l’esperienza complessiva di consumo dei dati per le aziende.

“I clienti riconoscono l’importanza di trattare i dati come un prodotto – una strategia che si allinea con la necessità di un Data Product Catalog basato su SaaS, che offre un’esperienza più efficiente e facile da usare nella gestione del ciclo di vita dei dati, rafforzando al contempo una solida base per la gestione dei dati guidata dall’AI“, conclude Drew Clarke, General Manager della Business Unit Data di Qlik.