In Lombardia nasce la prima cloud region di Microsoft in Italia, composta da un trio di data center.

Si stima un impatto da oltre 120 miliardi di euro. Sono previsti centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro entro quattro anni.

Debutta ufficialmente la prima cloud region di Microsoft in Italia. Punto di forza i tre data center in Lombardia.

Tra le aziende che stanno trasferendo le proprie operazioni nella nuova region datacenter ci sono illimity e Poste Italiane, che sfrutta le tecnologie Microsoft per accelerare la propria trasformazione digitale.

All’evento di Microsoft Made in DigItaly, che si è svolto alla Triennale di Milano, è avvenuto un confronto sulle opportunità generate dalla cloud region come attivatore di sviluppo e innovazione sociale ed economico.

La nuova cloud region di Microsoft debutterà nelle prossime settimane, disponibile per gli utenti di Microsoft Azure o Microsoft 365. Presto si affiancheranno anche Dynamics 365 e Power Platform.

Vantaggi

I tre datacenter in Lombardia possono assicurare i massimi livelli di sicurezza, privacy e prestazioni, contribuendo alla transizione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni del territorio.

L’obiettivo dell’azienda di Redmond è creare un impatto da oltre 126 miliardi di euro, con 237 mila di nuovi posti di lavoro entro il 2027. La cloud region costituisce circa il 17,1% del totale del nuovo fatturato stimato.

La region datacenter fa parte di Ambizione Italia, il piano di investimenti di Microsoft pari a 1,5 miliardi di dollari in cinque anni, annunciato nel 2020.

Lanciato per aprire nuove opportunità di crescita con la tecnologia cloud per le imprese, punta a modernizzare la Pubblica Amministrazione. Inoltre mira a fare formazione sulle competenze digitali per la transizione digitale del Paese.

“Con la prima cloud region, vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno quale partner strategico per la crescita dell’Italia grazie all’innovazione digitale. Insieme ai nostri partner, siamo al fianco delle imprese italiane, pubbliche e private, per offrire loro un accesso a servizi cloud innovativi e sicuri attraverso i quali potranno migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile. Questo è il più grande investimento che Microsoft ha fatto in Italia in questi 40 anni con tecnologie e programmi per generare un ecosistema virtuoso di innovazione nel nostro Paese”, commenta Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.