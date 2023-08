Un’interfaccia grafica utile a progettare, creare e ad amministrare database, oltre a offrire strumenti per la gestione e la modellazione dei dati. Rende più semplice il lavoro dei database administrator, degli sviluppatori e anche dei Data scientist [...]

Multipiattaforma, facile da utilizzare e disponibile anche in modo gratuito. Queste sono le caratteristiche che meglio si addicono a MySQL Workbench se avessimo a disposizione solo tre aggettivi per descriverlo. In realtà è molto di più e si presta al lavoro degli amministratori dei database, degli sviluppatori, dei data architect e dei data scientist.

Diversi strumenti racchiusi in un unico ambiente e destinati a chi usa database MySQL, MySQL Workbench di Oracle è il coltellino svizzero con il quale è possibile gestire database, dati e i profili degli utenti autorizzati ad accedervi.

Come funziona MySQL Workbench

Un’interfaccia grafica incentrata su funzionalità pensate per il mondo MySQL e che consente di interagire con server e database in modalità no-code, ovvero senza ricorrere a righe di codice, la cui conoscenza approfondita è tipicamente appannaggio di chi ha mosso i primi passi tra i database relazionali su macchine Unix o Linux.

Le funzionalità di rilievo sono:

SQL development , permette di gestire le connessioni ai database usando l’editor SQL integrato e consente di eseguire query SQL

, permette di gestire le connessioni ai database usando l’editor SQL integrato e consente di eseguire query SQL Data modeling ( Design ), consente di creare modelli di schema di un database, di osservarlo graficamente in tempo reale e di applicare le modifiche o le correzioni necessarie usando l’editor di tabelle

( ), consente di creare modelli di schema di un database, di osservarlo graficamente in tempo reale e di applicare le modifiche o le correzioni necessarie usando l’editor di tabelle Server administration , ossia la gestione delle istanze dei server MySQL, l’esecuzione di backup e di restore e la gestione degli utenti. A ciò si accostano funzionalità di monitoring dello stato del server e dei database

, ossia la gestione delle istanze dei server MySQL, l’esecuzione di backup e di restore e la gestione degli utenti. A ciò si accostano funzionalità di monitoring dello stato del server e dei database Data migration , permette di migrare dati da altri database relazionali (per esempio, da Microsoft sql)

, permette di migrare dati da altri database relazionali (per esempio, da Microsoft sql) MySQL Enterprise support, è una funzionalità dedicata al supporto dei prodotti Enterprise di MySQL, tipicamente a pagamento e che comprendono suite come MySQL Enterprise Backup, MySQL Audit oppure MySQL Firewall.

Esiste nella versione gratuita Community Edition (licenza GPL) e nelle versioni Standard ed Enterprise che rispondono a logiche commerciali ma che possono essere provate senza esborsi.

MySQL Workbench può essere installato su macchine Windows, macOS, Unix e Linux (diverse distribuzioni) e il codice può essere prelevato e personalizzato.

Perché MySQL Workbench è utile per le aziende

I motivi sono sostanzialmente tre e tutti imprescindibili per le imprese nelle quali vige la cultura del dato e per quelle che vogliono virare verso la digitalizzazione.

Il primo è la democratizzazione del dato. I tool come MySQL Workbench consentono a una platea più ampia di collaboratori di interagire con i dati e di farne uso senza per forza di cosa attendere l’intervento di un esperto che possa creare interfacce per esportare o importare informazioni da un database a un altro o da un applicativo all’altro. Elasticità questa che si estende anche agli specialisti di dati, su tutti Data architect e Data scientist i quali possono interagire con maggiore facilità con i database, lavorare sui dati, trasferirli ai servizi per la loro analisi e creare gli automatismi del caso.

Inoltre, tutto ciò diventa alla porta di qualsiasi organizzazione, a prescindere da cifre d’affari, dalla grandezza e dall’ubicazione.

MySQL Workbench per la progettazione del database

Progettare un database è questione più o meno complessa a dipendenza dello scopo ultimo dello stesso, della quantità di relazioni che i dati devono avere tra loro e, non da ultimo, dalla quantità dei dati che dovrà conservare.

Riducendo a pochi passaggi la procedura per la progettazione di un database, questa deve soffermarsi su punti specifici quali:

lo scopo del database, dal quale dipendono tutti gli altri step

avere a disposizione dati e organizzarli concettualmente. Questo può essere fatto anche se i dati non esistono ancora, a patto che lo scopo del database sia chiaro

suddividere i dati in tabelle, per esempio – citando una fabbrica di scarpe – suole e tomaie faranno parte di due tabelle differenti, così come le misure delle scarpe e il loro colore

identificare le chiavi primarie, valori normalmente univoci che, per esempio, possono corrispondere al numero identificativo di una materia prima, un numero d’ordine, eccetera

impostare le relazioni tra tabelle, ossia decidere come i dati di una tabella devono correlarsi a quelli di altre tabelle

Tutte queste funzioni possono essere disegnate e impostate in un unico ambiente di lavoro, per lo più con dei semplici click e comunque in modo visuale grazie a MySQL Workbench.

Come usare MySQL Workbench per l’analisi dei dati e il reporting

Discorso molto ampio che inizia dai dati i quali, spesso, possono essere formattati in modo errato, mancare di granularità oppure essere duplicati o mancanti. MySQL Workbench fornisce strumenti per l’analisi dei dati, per ripararli, correggerli e pulirli.

Una volta preparati i dati, con semplici query SQL, si può procedere alla loro analisi e trovare risposte a domande specifiche. Va però considerato che, davanti alla necessità di analisi complesse e soprattutto laddove ci si muove nell’ambito dei big data, ci sono strumenti più validi come, per esempio Apache Hadoop oppure Spark. Allo stesso modo, valutando il reporting nella sua accezione della possibilità di mostrare i risultati delle analisi dei dati, ci sono strumenti più completi, tra i quali figurano Tableau o Microsoft BI.

Rimanendo confinati al reporting dello stato dei database e della qualità dei dati, MySQL Workbench resta un ottimo strumento.

Le migliori pratiche per la sicurezza nell’utilizzo di MySQL Workbench

Quando si parla di analisi dei dati e di sicurezza, va considerato che MySQL Workbench è uno strumento che si rivolge soprattutto ai professionisti dei dati, agli sviluppatori e ai database administrator. La sicurezza è quindi per lo più confinata alla protezione dei server MySQL e alle applicazioni sviluppate. In quest’ottica ci sono alcuni principi di sicurezza che andrebbero in ogni caso coadiuvati da eventuali altre tecnologie di cybersecurity. Tra questi possiamo elencare:

gestione utenti e controllo degli accessi

comunicazione tra client e server crittografate (SSL/TLS)

plugin che migliorano la sicurezza e che, in alcuni casi, sono appannaggio di chi acquista le versioni Standard oppure Enterprise.

Strumenti utili che non possono esimere le aziende dalla profilassi generale, imponendo la scelta di password robuste e sicure, limitando gli accessi non necessari e garantendo la sicurezza dell’intera infrastruttura IT e dei dati.

Come integrare MySQL Workbench nel workflow dei dati aziendali

Gli sviluppatori possono creare applicativi che consentono a ogni singolo comparto aziendale di consultare, estrarre e inserire dati nei database, sempre nel rispetto dei ruoli e delle policy aziendali. Il classico esempio è quello dell’ufficio commerciale il quale, con una query preimpostata, può conoscere la situazione amministrativa di un cliente in tempo reale, così da rispettare le norme aziendali sull’esposizione e valutare il rispetto di eventuali concessioni particolari.

Non di meno, il customer service può accedere ai dati salienti quando è chiamato ad assistere un cliente o un potenziale tale.

Questi scenari di facile approccio sono garantiti dalla maggiore semplicità con cui, grazie all’uso di MySQL Workbench, l’accesso e la consultazione dei dati possono essere impiegati per scopi diversi, soddisfacendo tutte le necessità dei dipartimenti dell’impresa.

Ciò vale anche per gli stakeholder che possono consultare i dati di propria pertinenza online – mediante portali o web app – e persino inserire dati laddove richiesto o necessario.

Accedere ai database mysql diventa quindi più facile, garantendo l’accesso a informazioni aggiornate e distribuibili in tempo reale a qualsiasi applicativo, anche per dispositivi mobili.

Gestione e amministrazione di MySQL Workbench

Sempre attraverso la medesima interfaccia, MySQL Workbench consente la piena amministrazione delle strutture MySQL, rendendo facili e intuitive le operazioni per la configurazione dei profili utenti, dei server e delle importazioni ed esportazioni dei dati.

Oltre a ciò, le funzioni di amministrazione permettono la gestione dei backup e dell’eventuale ripristino dei dati.

Allo stesso modo, MySQL Workbench rende più agevole la consultazione dei log dei server e dei database, permettendo quindi una migliore comprensione dei problemi, oltre a snellire i tempi necessari al tuning e al troubleshooting. Indicatori e monitor delle prestazioni e dello stato di salute dei server, delle repliche e delle risorse di sistema possono essere concentrati in una visualizzazione personalizzata in base alle necessità dei sistemisti e dei database administrator.

Le rappresentazioni grafiche restituite dall’ambiente MySQL Workbench consentono di apprezzare in un solo colpo d’occhio l’intera architettura dei server MySQL e le connessioni tra questi, facilitando anche la gestione dei certificati SSL per garantire la comunicazione tra server e client.

Tendenze future di MySQL Workbench nel mondo aziendale

Il futuro di MySQL Workbench è strettamente legato alle politiche di Oracle Inc, che ha acquisito Sun Microsystems – ossia la legittima proprietaria di MySQL – nel 2009 per 7,4 miliardi di dollari. L’ammiraglia di Oracle è il database omonimo, che tiene distante da MySQL per prestazioni, capacità, politiche di licenza e pubblico di destinazione.

Si può facilmente immaginare che MySQL Workbench verterà sempre più sugli automatismi, sulle operazioni pianificate e i trigger (operazioni che vengono avviate in modo automatico al verificarsi di determinati eventi).

Sul fronte opposto, i fornitori di servizi cloud come Microsoft o Amazon web services, offrono distribuzioni MySQL tra i servizi che erogano, mettendo a disposizione dei tool per la gestione dei database.

Non è quindi da escludere che l’evoluzione delle versioni di MySQL Workbench, si ispirerà vicendevolmente alle migliorie che i diversi player del comparto apporteranno agli strumenti che mettono a disposizione dei relativi clienti.

MySQL Workbench va visto come uno strumento, una tecnologia che si interfaccia tra gli utenti e le infrastrutture MySQL. Più verranno migliorati i servizi e le funzionalità di MySQL e più MySQL Workbench si evolverà per rimanere fedele al suo scopo principale.

