Il gruppo compra Nodes e la quota di maggioranza di ORS, per consolidare la propria strategia di crescita anche per linee esterne [...]

Dedagroup chiude il 2022 con alcune acquisizioni nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) e Data intelligence.

Il gruppo consolida la propria strategia di crescita anche per linee esterne, comprando Nodes e la quota di maggioranza di ORS. Ecco chi sono le società che si è aggiudicato.

Dedagroup: le acquisizioni di fine anno

Dedagroup, operante in oltre 50 Paesi con oltre 4 mila clienti, ha comprato il 100% di Nodes, azienda di riferimento in soluzioni aziendali per governare i dati e la loro trasformazione in informazioni a sostegno dei processi decisionali.

Nodes è una realtà, nata a Roma nel 2006, specializzata in Big Data & Analytics, Data Quality & Governance, Data Protection e Master Data Management.

Inoltre, il gruppo è passato dal 20% alla quota di controllo del 51% in ORS, società specializzata nello sviluppo di piattaforme software, in cui Dedagroup era entrata nel 2021. L’obiettivo è perfezionare ed effettuare l’automatizzazione dei processi aziendali mediante algoritmi di intelligenza artificiale.

ORS ha già sviluppato sinergie con le società del gruppo: in ambito finance e industriale con Piteco, per la tesoreria aziendale e la sua controllata RAD Informatica, per il recupero crediti; con Berma per l’antiriciclaggio e antiterrorismo; e con Dedagroup Stealth per la supply chain optimization nel mercato del fashion.

In generale, Dedagroup si aggiudica un pool di competenze con un team che nel complesso, trasversalmente, oltrepassa la soglia dei 200 esperti.

Il gruppo ha acquisito soluzioni software (sia in-house che As a Service) per digitalizzare i processi e per gestire in maniera “intelligente” i dati nei settori di punta. Infatti opera nel Banking & Finance, Treasury & Financial Software, Fashion, Energy, Retail & Manufacturing, PA e Digital Business.

Il nuovo assetto prevede un cambio di governance

Dedagroup ha cambiato l’assetto, definendo anche un cambio di governance. Figure del gruppo assumono dunque cariche operative al fianco del fondatore e CTO di ORS, Pierluigi Riva, e di Fabio Zoffi, Vicepresidente.

Nel dettaglio, Marco Podini diventa Presidente, mentre Marco Bellinzona è nominato AD. Marco Raoss assume il ruolo di CFO, invece Gianni Spada quello di consigliere.

“Dati e Intelligenza Artificiale”, commenta Marco Podini, Presidente esecutivo di Dedagroup, “sono da diversi anni al centro della nostra attenzione e dei nostri sviluppi, in modo trasversale a tutti i principali ambiti in cui interveniamo”.

“Il nostro sguardo”, sottolinea Podini, “costante sul mercato identifica opportunità dove, insieme all’eccellenza tecnologica, troviamo l’approccio e la capacità di plasmare le soluzioni sui bisogni dei clienti.

Se per molti l’efficienza tecnologica significa standardizzazione, in Dedagroup crediamo fermamente che passi invece dalla capacità di personalizzare. Un obiettivo raggiungibile solo mettendo in campo il governo dell’intelligenza umana”.

“Sia in Nodes che in ORS abbiamo trovato questo per noi imprescindibile connubio tra i più alti standard tecnologici e la capacità di interpretazione e quindi di risposta di cui il mercato ha bisogno per evolvere”, mette in evidenza il Presidente di Dedagroup.

“È questo l’approccio con cui crediamo si debba sfruttare appieno la forza dei dati e dell’intelligenza artificiale, asset chiave nella digitalizzazione ed efficientamento di tutti i processi”, conclude Marco Podini.

Dal 2010 ad oggi, Dedagroup ha condotto dieci operazioni straordinarie. Le acquisizioni confermano che il gruppo è diventato il polo di aggregazione delle eccellenze italiane del digital business e del software e soluzioni as-a-service (SaaS).