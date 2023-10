Cybersecurity Scholarship rappresenta l'opportunità per consentire a mille persone tra i 16 e i 45 anni di ottenere formazione in qualità di esperti della sicurezza. Ecco come candidarsi [...]

Mille borse di studio in cybersecurity. Sono quelle che Cisco mette a disposizione dei futuri professionisti. Ecco come ed entro quando candidarsi.

Mille borse di studio in cybersecurity: l’offerta di Cisco

Cisco Italia rilancia la Cybersecurity Scholarship. L’occasione per consentire a mille persone tra i 16 e i 45 anni di ottenere formazione in qualità di esperti della sicurezza.

Le Networking Academy Cisco accelerano la cybersecurity con i nuovi corsi introduttivi in lingua italiana sulla piattaforma Cisco Skills for All.

Le borse di studio permetteranno ai candidati, che verranno accettati, di formarsi gratuitamente. L’ambizione è di formare esperti di cybersecurity, fra le figure professionali più gettonate dalle Pmi.

Da un recente studio di Cisco emerge, infatti, che il 24% dei responsabili della sicurezza nelle aziende nazionali rileva la difficoltà di trovare personale con le competenze necessarie come il più grande limite da affrontare.

Come ed entro quando candidarsi

L’iniziativa di Cisco fa parte del mese internazionale della cybersecurity. Le candidature alla Cybersecurity Scholarship di Cisco Italia sono aperte fino al 27 novembre.

Possono candidarsi alle borse di studio persone nella fascia d’età fra i 16 e i 45 anni, con un’istruzione superiore o universitaria. Raccomandata è la conoscenza dell’inglese di livello B2.

Inoltre occorre avere seguito entro il 27 novembre prossimo il corso introduttivo “Intro to Cybersecurity” e inviare il form di iscrizione disponibile sul sito.

Il corso introduttivo, il primo corso in lingua italiana sulla cybersecurity è reperibile online sulla piattaforma Skills for All, dove sono accessibili percorsi formativi proposti dalle Networking Academy in modalità autonoma (self-paced-learning) sulla piattaforma, lanciata da Cisco nel 2022.

Le borse di studio in cyber security di Cisco permettono ai vincitori di seguire in maniera gratuita il percorso Cybersecurity Career Path delle Networking Academy Cisco nell’ambito di un’attività di studio della durata di un semestre, fra dicembre e giugno 2024.

Il percorso prevede lezioni online, webinar con professionisti del settore, laboratori finali proposti dagli Academy partner Cisco di tutta Italia.