Per spingere la nuova unit, Bitrock ha anche formato una partnership con Databricks. Obiettivo: accelerare su automazione, semplificazione e AI, per rendere il processo decisionale più tempestivo e minimizzare lo spreco di energia e materie prime [...]

Bitrock lancia la nuova business unit Data, AI & ML Engineering, frutto della consapevolezza dell’importanza del ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) in azienda. A guidare la unit è Antonio Barbuzzi.

Inoltre la consulting company made in Italy ha siglato una partnership con Databricks, nota per il data lakehouse con Delta Lake. Obiettivo: accelerare su automazione, semplificazione e AI.

La business unit Data, AI & ML Engineering di Bitrock

L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista in azienda e da quest’anno Bitrock svela la sua nuova area Data, AI & ML Engineering, dedicata all’applicazione di tecnologie di ultima generazione alla orretta gestione dei dati.

WHITEPAPER Sistemi Natural Language Processing per il marketing, strumenti e rischi: il test Intelligenza Artificiale Istruzione

Si tratta di una delle attività che più influiscono sulla crescita aziendale, e di cui si occupa Bitrock insieme al gruppo di riferimento (Fortitude). Con Radicalbit, effettua analisi dei dati in streaming già da vari anni.

Le fasi del ciclo complesso consistono nella raccolta delle informazioni a disposizione, catalogazione ed esplorazione, addestramento di un modello, seguirne il funzionamento e fare manutenzione.

I vantaggi sono numerosi. Permette di rendere il processo decisionale tempestivo. Ma anche di minimizzare lo spreco di energia e materie prime, con un impatto sui costi aziendali.

Per spingere la nuova unit, Bitrock ha anche formato una partnership con Databricks, l’azienda di Apache Spark, MLflow e il data lakehouse con Delta Lake. Esso è frutto della combinazione di data warehouse e data lake in una piattaforma unificata e semplificata, in grado di migliorare la gestione di tutti i tipi di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati.

Secondo Expert Market Research, nel 2022 l’investimento nella gestione dei dati (e attività collegate) si stima a quota circa 70 miliardi di dollari. Pari a un quinto della spesa totale per creare infrastrutture nel 2021, secondo Gartner.

Chi guida la business unit

Bitrock ha nominato Antonio Barbuzzi a guidare la unit. Laureato in ingegneria delle Tlc, con un dottorato in ingegneria elettronica, ha maturato esperienze anche all’estero, nell’analisi dei dati, sia per grandi aziende che per startup emergenti.

Dopo anni trascorsi in Francia e Regno Unito, a fine 2019 Barbuzzi ritorna in Italia per lavorare in Unicredit Services, come Head of GCC CBK Branch Tools e Head of ICT CRM. In seguito è stato responsabile tecnico dell’integrazione del nuovo CRM della banca.

A settembre dello scorso anno, l’ingresso in Bitrock, come Head of Data, AI & ML Engineering.

“Le tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning, insieme al cloud”, commenta Antonio Barbuzzi, a capo deo Data, AI & ML Engineering di Bitrock, “sono cruciali per lo sviluppo del business dei nostri clienti, in particolare se applicate alla gestione e all’analisi dei dati. L’obiettivo sarà, quindi, quello di mettere a loro disposizione strumenti e competenze in grado di supportarli nella maniera più congeniale, creando di volta in volta dei servizi su misura”.

“Automazione, semplificazione, e intelligenza artificiale sono”, conclude Leo Pillon, CEO di Bitrock, “i pilastri del futuro su cui fondiamo il nostro lavoro per garantire alle imprese velocità di sviluppo, riduzione dei costi e aumento generale dell’efficienza”.