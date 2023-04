Rinnovata la partnership fra Denodo e Miriade

La rinnovata partnership fra Denodo e Miriade mette al centro i progetti di Virtual Data Governance. La collaborazione permetterà a data scientist, data architect e utenti finali di accedere in tempo reale ai dati aziendali.

Insieme le aziende supportano l’innovazione data driven, implementando insieme iniziative di BI agile, basate sul Logical Data Management.

L’obiettivo è consentire a medie e grandi aziende di estrarre il massimo valore dai propri dati.

La partnership fra Denodo e Miriade

Avviata nel 2020, la collaborazione si rinnova mettendo le tecnologie di Denodo a disposizione dei clienti di Miriade. L’azienda specializzata in Data Management, Analytics e Infrastructure.

Nel ruolo di Gold Partner di Denodo ovvero miglior Partner South Europe & Middle East 2023, Miriade risponde a molteplici necessità in termini di gestione dei dati. In particolare sviluppa soluzioni versatili e su misura, in grado di adattarsi a diversi settori di riferimento per il mercato italiano. Spazia infatti dalla GDO alla finanza, passando per il manifatturiero e la moda.

“Unite alle nostre, le competenze ventennali di Miriade rappresentano l’asset (…) per supportare le aziende lungo il percorso di trasformazione digitale. Il nostro obiettivo è dare loro la possibilità di sfruttare al meglio il potenziale dei dati, grazie ad approcci avanzati in termini di Data Security, Data Integration e Data Governance”, commenta Gabriele Obino, Regional Vice President e General Manager Southern Europe e Middle East di Denodo.

La Virtual Data Governance al centro dei progetti di BI

Denodo e Miriade rinnovano la collaborazione con l’implementazione di progetti di Virtual Data Governance basati su un approccio tecnologico agile. Lo scopo è consentire a data scientist, data architect e utenti finali di avvantaggiarsi di una gestione agile della Business Intelligence. Grazie all‘accesso ai dati aziendali in real time.

Insieme implementano progetti di BI agile, basati sul Logical Data Management. Il fine è quello di permettere a medie e grandi aziende l’estrazione del massimo valore dai propri dati.

Denodo ha introdotto l’architettura aziendale con lo scopo di rendere trasparenti le scelte sulla dislocazione dei dati sui vari cloud, risolvendo le criticità relative all’ETL. È così riuscita a produrre dashboard di reportistica fino a cinque volte più rapide.

Miriade, inoltre, grazie a nuovi paradigmi come DataOps, Architetture Serverless e pipeline di automazione, è in grado di promuove la democratizzazione dell’uso dei dati e di adottare policy di Data Security e uso dei dati, accelerando i tempi di integrazione e riducendo le complessità.

Nell’ambito della partnership, Denodo permette a Miriade di accedere alla Denodo Platform. La piattaforma di Data Integration, basata sulla virtualizzazione dei dati, permette alle aziende di connettersi ai propri dati a prescindere dalla loro localizzazione, formato e latenza, integrandoli virtualmente e rendendoli fruibili per gli utenti.

“Noi di Miriade siamo concreti, ma non mettiamo limiti all’immaginazione e ciò a cui stiamo assistendo è un cambiamento epocale destinato a trasformare per sempre non solo i processi aziendali, ma anche la forma mentis con cui approcciamo i dati. Grazie alla partnership con Denodo possiamo portare le aziende oltre la gestione in sicurezza del dato, oltre l’integrazione e la data governance. La data virtualization sarà, infatti, per il mondo delle imprese la svolta storica che consentirà loro di allineare le tempistiche dell’IT con quelle del business”, conclude Maurizio Novello, CEO Miriade.