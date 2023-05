Qlik guida il Magic Quadrant di Gartner

Qlik, per il tredicesimo anno consecutivo, si conferma fra le aziende leader del Magic Quadrant di Gartner. Il riconoscimento riguarda le piattaforme di Analytics e Business Intelligence. Ecco le motivazioni del riconoscimento.

Qlik nel Magic Quadrant di Gartner

Per il tredicesimo anno consecutivo, Qlik si piazza tra le imprese leader scelte dal Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme di Analytics e Business Intelligence.

L’azienda di Data Analytics premia, in particolare, Qlik Cloud, l’unica piattaforma end-to-end per l’integrazione dei dati e l’analytics dedicata alle aziende moderne.

La piattaforma è in grado di colmare il gap fra dati, informazioni e azioni. Gestisce inoltre tutte le fasi delle pipeline di data analytics, in modalità esclusiva, al fine della trasformazione dei dati grezzi in azioni informate.

“Grazie alla nostra piattaforma cloud-first e al nostro potente motore di analytics – potenziato dall’AI, dall’automazione e dalla fornitura di dati in tempo reale – Qlik consente alle aziende di ogni settore di aumentare il valore e l’impatto dei dati in tutta la loro organizzazione”, commenta Mike Capone, CEO di Qlik.

Nuove funzionalità

Qlik ha esteso le funzionalità nel corso 2022. Spiccano in particolare: analisi predittiva (Qlik AutoML permette analisi predittive per il 90% dei casi d’utilizzo aziendale); governance di fascia enterprise (grazie a Customer Managed Keys, la crittografia avanzata dei dati in Qlik Cloud); user-friendly (progressi nelle capacità di generazione NLG ed elaborazione del Linguaggio Naturale o NLP); Cloud Data Fabric (servizi SaaS progettati per gli analitici e i data engineer); partnership (con Amazon Web Services, Snowflake e Databricks).

“Grazie a Qlik, troviamo tendenze importanti all’interno dei settori, dei clienti, e persino all’interno dei nostri due milioni di singoli numeri di pezzi, nei diversi segmenti di mercato negli Stati Uniti e in Canada. Anche le modalità di valutazione del personale, le strutture dei bonus e gli incentivi alle vendite si basano su questa fonte critica. Le informazioni sono a portata di mano di tutti, dai nostri team di gestione ai rappresentanti di vendita”, conclude Jenna Young, Strategic Pricing and Sales Analysis Manager di SMC.