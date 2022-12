Qlik consente alle aziende di sviluppare strategie basate su dati. Grazie al Data Fabric in real-time, per connettere al cloud tutte le applicazioni e le fonti di dati aziendali [...]

Qlik ha svelato Qlik Cloud Data Integration, per consentire alle aziende di sviluppare strategie data-driven.

Il Data Fabric in real-time, a cui la soluzione dà origine, connetterà al cloud tutte le applicazioni e le fonti di dati aziendali.

Qlik Cloud Data Integration: i punti di forza

Qlik ha presentato Qlik Cloud Data Integration, la nuova piattaforma eiPaaS (Enterprise Integration Platform as a Service). Connette tutte le applicazioni e le fonti di dati aziendali al cloud. Ma soprattutto realizza un Data Fabric aziendale in tempo reale con Automated Data Movement e Advanced Transformation.

Grazie alla soluzione di Qlik, le imprese saranno in grado di elaborare strategie aziendali data-driven, ricorrendo a un Data Fabric in tempo reale, capace di collegare insieme tutte le applicazioni e le fonti di dati aziendali al cloud. Ecco come.

I dettagli

INFOGRAFICA Industry 5.0: guida per COO. Recupera agilità operativa e decisionale: parti dai dati Big Data Manifatturiero/Produzione

Qlik Cloud Data Integration è un set di servizi SaaS ideati per analytics e data engineer che adottano iniziative di integrazione e trasformazione digitale aziendale.

Il data fabric è in grado di unificare i servizi, trasformarli e distribuirli dentro un’organizzazione. Mediante pipeline di dati versatili, governate e pronti al riuso. Le pipeline sono cruciali per moderni progetti strategici per il business, l’intelligenza artificiale e i progetti di analytics.

La soluzione di Qlik semplifica il ricerca dei dati, la loro trasformazione, gestione e distribuzione, dal momento che si avvale di un set comune di servizi cloud, integrati con tutte le piattaforme cloud, fra cui AWS, Databricks, Google Cloud, Microsoft Azure Synapse e Snowflake.

Indipendentemente dall’architettura dei dati impiegata, la soluzione di Qlik crea il Data Fabric per allineare e fornire ogni dato rilevante, sia on-premises che nel cloud, alle applicazioni e ai sistemi attraverso le opzione di consegna: Real-time Movement (che usa il motore change data capture – CDC – di Qlik), trasformazione avanzata (rapida grazie ai dati grezzi in dati pronti per l’analisi grazie all’SQL autogenerato e push-down), catalogo e lineage e API Automation.