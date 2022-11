L'alleanza punta a realizzare data pipe per connettere i dati mainframe con la piattaforma Microsoft Power. Ecco come migliorare l'accesso ai dati mainframe di valore [...]

La partnership strategica globale fra Kyndryl e Microsoft si espande all’insegna della modernizzazione del mainframe. L’obiettivo è fornire ai clienti mainframe un approccio decisionale basato sui dati. Grazie a innovazione e insight fondati sul cloud.

Ecco come l’alleanza aiuterà i clienti a espandere e migliorare l’accesso ai dati mainframe di valore.

La partnership fra Kyndryl e Microsoft

Kyndryl sta realizzando data pipe per connettere i dati mainframe con la piattaforma Microsoft Power.

I data pipe puntano ad offrire connessioni tra il mainframe, inclusa la piattaforma zCloud di Kyndryl, e il cloud Microsoft.

La partnership vuole dunque aiutare i clienti a spostare dati mainframe sul cloud. Serve ad abilitare nuovi usi e flussi di valore dal proprio patrimonio di dati.

I clienti del fornitore di zCloud multi-tenant sicuro guadagneranno una visione olistica dei propri dati. Potranno sfruttare: machine learning (ML), intelligenza artificiale (AI), analisi e reportistica. E le applicazioni low-code/no-code. Tutto grazie alla piattaforma Microsoft Power.

Con l’integrazione dei dati del mainframe in applicazioni low-code e no-code, inoltre, le imprese permetteranno ai clienti a realizzare un ambiente aziendale data-driven.

WHITEPAPER Valorizza i dati del tuo cloud e scopri i benefici per la tua azienda! Big Data Cloud

“In un momento in cui le aziende cercano di adottare una strategia di cloud ibrido, il mainframe svolge un ruolo chiave”, commenta Steven Dickens, analista senior di Futurum Research: “Questo annuncio mette in luce la collaborazione tra Kyndryl e Microsoft, (…) per sbloccare nuove modalità di guidare l’innovazione e portare valore per i clienti mainframe”.

La modernizzazione del mainframe

L’iniziativa congiunta di modernizzazione del mainframe vede Kyndryl impegnata anche a lanciare servizi di consulenza e integrazione.

Sono sviluppati per orientare i clienti in fase di pianificazione e progettazione. Ma anche per connettere i dati mainframe agli ambienti Azure Cloud ed Edge Computing, in modo più semplice ed efficiente.

“Stiamo aiutando i clienti ad aumentare l’accesso ai dati mainframe di valore e a sfruttare nuove funzionalità che mostreranno i vantaggi della cloud automation e degli insight dai loro ambienti IT”, spiega Petra Goude, Global Practice Leader, Core Enterprise e zCloud di Kyndryl.

“Questa iniziativa ci consente di collaborare con Microsoft per migliorare la flessibilità e la disponibilità dei dati mainframe, sia che i carichi di lavoro si trovino sul cloud, on-premise o nell’edge”, aggiunge Petra Goude.

“Le funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale della Power Platform di Microsoft, oltre al ricco ecosistema mainframe e all’esperienza nei servizi gestiti di Kyndryl, sono una combinazione potente”, conclude Kelly Rogan, Corporate Vice President, Global System Integrator and Advisory Partners di Microsoft: “Aiuterà i clienti a sbloccare i propri dati mainframe”.