Digital360 Awards ha premiato i migliori progetti di innovazione digitale in Italia.

Ecco chi a chi sono stati assegnati il premio speciale Sostenibilità e il premio CIOsumm.it. Vediamo chi sono i vincitori nelle rispettive categorie: Big Data Analytics, Digital Transformation, Cloud Computing, CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite, Internet of Things, Machine Learning e Intelligenza Artificiale, Soluzioni B2b e di eSupply Chain, Soluzioni infrastrutturali.

Digital360 Awards: i premiati

Nella categoria “Big Data Analytics” ha vinto Npo Sistemi. Per “Cloud Computing” è stata premiata NetApp.

Per “CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite” Unguess.

Per “Information & Cyber Security” Lateralcode.

Nella categoria “Internet of Things” è risultata vincitrice Key to Business.

Per “Machine Learning e Intelligenza Artificiale” ha vinto Injenia.

Per “Soluzioni B2b e di eSupply Chain” Net Service. Per “Soluzioni infrastrutturali”, Etiqube.

Il premio speciale Sostenibilità è stato assegnato a BT-Italia. Invece il premio CIOsumm.it a WIIT. Infine il premio per il miglior progetto assoluto di Digital Transformation è stato attribuito a Lateralcode.

Sono questi i vincitori della settima edizione dei Digital360 Awards, il contest organizzato da Digital360, dedicato ai migliori progetti di innovazione digitale nelle aziende italiane.

dIGITAL TALK Droni, AI, Machine Leraning: l'esperienza di Terna sulla transizione energetica

Durante un evento durato tre giorni, che si è svolto dal 29 settembre al 1 ottobre insieme con il CIOsumm.it, i finalisti – selezionati da una giuria di oltre 200 CIO – hanno presentato i propri progetti.

La valutazione è avvenuta sulla base dell’originalità delle idee, vantaggi concreti e replicabilità del modello per ognuna delle categorie in gara.

Digital360 Awards 2022: Lateralcode

Il progetto di Lateralcode (miglior progetto di Digital Transformation) permette di proteggere l’accesso alla rete mediante la soluzione “iceGate – Asymmetric ZeroSurfaceTM Defense”. L’implementazione prevede: un sistema di autenticazione asincrono, asimmetrico e multifattore non riconducibile a clienti, utenti, infrastrutture o informazioni sensibili e una virtual appliance, da inserire all’interno della rete del cliente.

Digital360 Awards 2022: Npo Sistemi

Npo Sistemi (premiata in “Big Data Analytics”) ha realizzato un progetto per semplificare, uniformare e automatizzare attività di data entry grazie all’AI. Così ha alleggerito gli operatori dall’attività manuale.

“The Automation Platform” è una piattaforma di orchestrazione di servizi di automazione e business science. Utilizza algoritmi a basso costo off the shelf, un motore di verifica semantica e integrazione via API.

Digital360 Awards 2022: NetApp

NetApp (premiata in “Cloud Computing”) ha dimezzato i costi e ottimizzato l’uso delle soluzioni cloud per Eidosmedia. La software house ha avviato una revisione del pricing model dei suoi sistemi, dopo la transizione al public cloud negli anni passati. NetApp ha portato a termine il progetto utilizzando la soluzione di cost management e workload automation Spot ECO.

Digital360 Awards 2022: Unguess

Unguess (“CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite”) ha analizzato il funnel di acquisto su piattaforma eCommerce per la catena di retail Decathlon. Funziona attraverso un esame di ogni aspetto legato alla user experience. Il processo, affidato a utenti reali della community TRYBER, ha permesso a Decathlon di individuare e correggere bug, friction e problematiche legate all’utilizzo della piattaforma e procedere alla sua ottimizzazione.

Digital360 Awards 2022: Key to Business

Il laboratorio R&D di Key to Business (“Internet of Things”) ha sviluppato per la start up LIM (Life Is More) un sistema di monitoraggio dei comportamenti rischiosi alla guida, come l’utilizzo del cellulare. Un modello di Deep Learning, realizzato a partire dal flusso video di una normale telecamera RGB, posta all’interno dell’abitacolo, permette di rilevare in tempo reale 10 categorie di comportamenti rischiosi del guidatore.

Digital360 Awards 2022: Injenia

Injenia (“Machine Learning e Intelligenza Artificiale”) ha realizzato uno Smart Data Hub per Saipem. Consente agli operatori dell’azienda di trovare documenti e informazioni in modo semplice e pertinente. La soluzione sfrutta le più recenti tecnologie di ricerca cognitiva e di Natural Language Processing.

Digital360 Awards 2022: Net Service

Abbanoa (Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna) necessitava di un sistema che certificasse i dati dei contatori e garantisse trasparenza e immutabilità delle informazioni rilevate. Con questo obiettivo, infatti, Net Service (“Soluzioni B2b e di eSupply Chain”) ha dunque realizzato “Etherna: Blockchain as a Service”. Si tratta di una soluzione per la notarizzazione delle letture dei contatori basato su tecnologia Blockchain.

Digital360 Awards 2022: EtiQube

Nel rientro post lockdown, EtiQube (“Soluzioni infrastrutturali”) ha creato una soluzione integrata in grado di facilitare controlli e organizzare gli spazi. Il tutto con un software altamente personalizzabile e integrabile. La soluzione funziona sia in cloud che on premise. Il back-end è sviluppato in PHP ed è collegato a un database MySQL. Invece il front-end è sviluppato in HTML, CSS e JavaScript.

Premio Speciale Sostenibilità: BT-Italia

BT-Italia ha sviluppato “Industry 4.0 Strategic Framework” per consentire un miglioramento delle performance di sostenibilità, sicurezza, qualità, produttività e logistica. Il progetto, realizzato per un’azienda global con oltre 50 impianti, ha implementato sistemi di Industrial IoT platforms, edge/cloud intelligence, sensoristica, tag, servizi di sicurezza e telecomunicazione locale e globale.

Premio speciale CIOsumm.it: WIIT

WIIT ha implementato per una società editoriale tedesca un nuovo CMS con front-end flessibile, unificando l’alto numero di contenuti e riducendo il time-to-market. La soluzione si basa sulla tecnologia K8s, un sistema di orchestrazione e gestione di applicazioni containerizzate su un cluster di macchine. È stata quindi creata un’infrastruttura “as a Code” costituita da circa 50 container e 40 VM.

L’evento dedicato alla trasformazione digitale e alla sua governance

L’evento, dal titolo “Fuori dal Black Mirror: dall’Umanesimo Digitale all’Homo Digitalis”, ha visto la partecipazione esclusivamente in presenza di oltre 100 CIO. Hanno approfondito il tema dell’impatto della trasformazione digitale e la sua governance, focalizzandosi dunque sul ruolo del CIO all’interno di questo processo. L’analisi a 360 gradi ha coinvolto management Lines of Business in un confronto aperto e interattivo.

Non sono mancati, inoltre, keynote di alto profilo, tra cui quello del CEO di Telepass Gabriele Benedetto, del Professor Umberto Bertelè, del fondatore e presidente di Neurexplore Giuliano Trenti, l’autore Beppe Carrella e il Professor Carlo Scarpa.

I keynote si sono alternati a momenti di condivisione, opportunità d’incontro e networking dal taglio ludico.

Main partner dell’iniziativa, che a Lazise hanno infine condiviso riflessioni sulle strategie future in merito all’innovazione digitale, sono importanti player: Adobe, Altea, Celonis, Cisco, Dell Technologies, Deloitte, IBM, Kyndryl, NetApp, Oracle, SalesForce, Schneider Electric, SIDI Group, Techedge, TIM.

WHITEPAPER I 4 consigli da seguire per riuscire nella trasformazione digitale Digital Transformation

“Anche quest’anno con i Digital360 Awards abbiamo puntato i riflettori sulle migliori soluzioni di innovazione digitale, coinvolgendo e integrando diversi attori del panorama della digital transformation – dichiara Raffaello Balocco, Ceo di Digital360 –. La grande quantità di progetti ricevuti ci fa pensare a un’importante voglia di miglioramento all’interno delle aziende italiane, per questo siamo orgogliosi di valorizzare questi innovatori in un evento pensato appositamente per dare voce alle loro idee”.