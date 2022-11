Dal 28 novembre fino al 2 dicembre si tiene la settimana dedicata all'inclusione in azienda. Un'occasione per consentire alle imprese che assumono di incontrare le persone con disabilità in cerca di lavoro. Ecco come registrarsi all'evento [...]

La Digital Diversity Week si è aperta il 28 novembre e dura fino al 2 dicembre, si tratta di un evento nato per abbattere le barriere in azienda.

L’evento è giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un’occasione per consentire alle imprese che assumono di incontrare le persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette in cerca di lavoro.

Il format è completamente digitale. Nel corso delle cinque giornate, bastano pochi facili passaggi per consentire ai potenziali candidati di conoscere le aziende, spedire la propria candidatura e usufruire di occasioni formative e di orientamento. Tutto online, a portata di mouse.

Siemens alla Digital Diversity Week

Siemens partecipa alla Digital Diversity Week, la settimana dedicata all’inclusione.

L’appuntamento con Siemens ha visto la partecipazione di Letizia Mascheroni, Head of Talent Acquisition & DEI manager, che ha illustrato l’impegno per l’inclusione e le attività aziendali, rispondendo a quesiti, raccontando curiosità e fornendo suggerimenti utili ai futuri candidati. “Un’occasione per condividere la nostra strategia DEI e diffondere i temi che ci stanno a cuore come azienda e come persone” ha commentato Mascheroni. Ecco come registrarsi.

Come registrarsi

Per partecipare alla Digital Diversity Week, occorre registrarsi sul sito.

Le aziende che come Siemens partecipano alla Digital Diversity Week offrono webinar specialistici, per avviare colloqui in tempo reale.