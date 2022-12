Il 14 dicembre si terrà il webinar di Denodo sulla gestione dei dati nel settore energetico.

Il live streaming gratuito s’intitola “The New Role of Data in the Changing Energy & Utilities Landscape”. Ecco come partecipare.

Denodo: la gestione dei dati in ambito Energy & Utilities

La sessione del webinar di Denodo del 14 dicembre prevede la durata di 45 minuti e si terrà alle ore 14.00 in diretta streaming.

L’azienda punta ad approfondire le sfide che il settore energetico dovrà affrontare nel prossimo decennio. L’industria sta infatti fronteggiando un profondo cambiamento, in seguito all’introduzione delle nuove regolamentazioni dei governi al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Una delle principali sfide che il settore Energy & Utilities deve affrontare riguarda la gestione efficiente dei dati. L’obiettivo è ottimizzare i picchi nella domanda, utilizzando in maniera più efficiente l’energia distribuita, al fine di informare gli utenti sui consumi e lanciare servizi di elevata qualità e prodotti innovativi.

Come partecipare al webinar

Insieme a Paul Moxon, SVP Data Architectures & Chief Evangelist di Denodo, il webinar si focalizzerà su come le imprese del settore possano liberare e democratizzare i dati. L’obiettivo consiste nel sfruttare al meglio gli asset strategici in loro possesso.

Il webinar di Denodo sarà inoltre l’occasione per illustrare alcune case history di successo, per mostrare come le aziende che hanno scelto Denodo assicurando un accesso continuo e in real-time ai dati, rispondendo alle esigenze attuali e adeguandosi ad ambienti di business in costante evoluzione.

Per partecipare al webinar gratuito, bisogna compilare il form sul sito.