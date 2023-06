Dedagroup presenta il suo piano assunzioni. Intanto cerca 400 talenti fra neolaureati, neodiplomati e professionisti del software e soluzioni as-a-service e delle strategie IT e digitali.

Il piano che, solo nell’ultimo anno, ha registrato un incremento del 61%. Oltre a coinvolgere 200 ragazzi nelle 17 edizioni dal 2017 ad oggi. Ecco come candidarsi.

Dedagroup, il piano assunzioni: ecco come iscriversi

Il Gruppo rafforza tutte gli ambiti strategici per affrontare le grandi sfide del Paese. Si spazia dall’attuazione del PNRR all’ESG, fino all’Intelligenza Artificiale (AI).

Cruciale è l’investimento nella formazione e nello sviluppo delle competenze e dei giovani talenti. Per iscriversi basta inviare la propria candidatura al sito.

Dedagroup vorrebbe inserire professionisti con esperienza, neolaureati e neodiplomati, sia in materie scientifiche che umanistiche, in tutte le principali aree strategiche presidiate dal Gruppo.

Spazia dal Banking & Finance all’Industrial e Digital Business, dal Fashion & Luxury ai Public Services, Energy & Healthcare, dal Cloud & Cybersecurity fino all’Artificial Intelligence & Data. L’inserimento avverrà nei team di lavoro delle 36 sedi italiane e delle 9 sedi internazionali (Stati Uniti, Messico, Regno Unito, Tunisia).

Ecco le figure professionali a cui dà la caccia Dedagroup. Software Engineer, Business Analyst, Business Consultant (soprattutto in ambito AI & Machine Learning), Java Developer, Data Scientist, Cloud Engineer e Cybersecurity Analyst.

La formazione secondo il Gruppo

Il Gruppo ha chiuso il 2022 superando le 75 mila ore di formazione erogate, confermando la volontà di garantire un percorso costante e senza interruzione di crescita alle proprie persone.

Per evitare il mismatch, Dedagroup cooperara con istituti tecnici, ITS e università, con attività formative nelle classi anche coinvolgendo direttamente le Deda People.

L’ecosistema di formazione di Dedagroup comprende (Y)Our Dedagroup Training & Culture con le sue varie iniziative. Spicca (Y)Our Master, un programma formativo multidisciplinare di 18 mesi, per promuovere la leadership diffusa a tutti i livelli aziendali e fornire gli strumenti volti a svolgere al meglio la propria attività professionale.

“Le persone sono da sempre il centro della nostra strategia. Sono le protagoniste del nostro percorso di crescita e in prima linea, coerentemente con la nostra volontà di promuovere un senso di leadership diffusa, nell’affrontare e cogliere le sfide che ci vedranno impegnati nel futuro”, commenta Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup. “Lavorare in Dedagroup significa entrare a far parte di una realtà che sostiene in maniera concreta il Paese nella messa a terra del PNRR. Significa lavorare in un Gruppo che, grazie alle proprie competenze e innovazioni, affronta le importanti partite che si giocheranno nel settore dell’energia e della sanità, che supporta la crescita e l’espansione internazionale dei grandi brand della moda e che affianca banche e istituti finanziari nel cogliere le nuove opportunità portate dall’ESG”.