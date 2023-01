Parte la prima edizione della Cyber & Operative Systems Edition del Dedagroup Digital Academy, la scuola di impresa dedicata a giovani di talento.

Il programma promuove lo sviluppo dei professionisti nel mercato IT e Cloud.

L’offerta formativa di Dedagroup evolve, per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Dedagroup Digital Academy offre opportunità concrete di inserimento in azienda.

Parte la prima edizione della Cyber & Operative Systems Edition, rivolta ai giovani con età massima di 28 anni.

Dedagroup estende il proprio programma di Academy con un percorso di studi verticalizzato sui temi della Cybersecurity e degli Operative Systems. E propone un percorso di formazione full time e di training on the job della durata complessiva di 6 mesi.

Si rivolge a diplomati, laureandi e neolaureati in percorsi tecnico-scientifici o informatici con un buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Il programma ha preso il via il 9 gennaio e si focalizza su aree specifiche, sicurezza informatica e sistemi operativi.

Punta a formare due figure professionali: i Cybersecurity Engineer, dedicata alla realizzazione e al perfezionamento della strategia di sicurezza, per instaurare un ciclo di azioni continuative per il suo miglioramento e per ottimizzare gli investimenti; i System Engineer, per il supporto alla gestione, monitoraggio, ottimizzazione dei sistemi IT infrastrutturali e dei principali database, sistemi operativi e virtual machine.

La formazione è erogata sia in modalità digital che fisica. In aula si declinerà in due fasi: la prima comune a tutti i partecipanti con focus legati al Project Management, alle Soft Skills e agli Economics aziendali.

La seconda coinvolgerà Cybersecurity Engineer e System Engineer in due differenti percorsi di specializzazione professionale nei campi del Networking e della Security By Design e dei sistemi operativi, come Windows Server e Linux.

Il training on the job

Valore aggiunto della Dedagroup Digital Academy è il percorso di training on the job, nel corso del quale i partecipanti potranno testare sul campo la realtà professionale, lavorando con i colleghi nel quotidiano e scoprendo come nascono e si sviluppano le soluzioni software e i servizi Made in Italy di Dedagroup.

Le Deda People svolgeranno un ruolo chiave sia nelle sessioni teoriche che in qualità di coach nella fase di training on the job, favorendo il trasferimento di know-how e la diffusione di valori, cultura ed esperienze.

Cyber attacchi in aumento

Il Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica, ha archiviato il primo semestre del 2022, oltrepassando la soglia dei 1.100 di attacchi cyber gravi. Sono in crescita del’8,4% rispetto all’anno precedente. La media complessiva è di 190 attacchi al mese – uno ogni quattro ore. Il picco è stato di 225 attacchi a marzo, come conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, il valore più elevato mai registrato.

Ad acuire il problema è la carenza di professionisti della cybersecurity. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ritiene che, a fronte di una grande richiesta da parte delle imprese, in Italia mancano 100 mila esperti. Con il suo corso di formazione, Dedagroup, che ha recentemente ottenuto la certificazione etica SA8000, punta a rispondere alle nuove richieste del mercato.

“Questa nuova Dedagroup Digital Academy – Cyber & Operative Systems Edition, sottolinea un’ulteriore evoluzione del nostro modello formativo che, nella volontà di intercettare tempestivamente i cambiamenti del mondo del lavoro e promuovere lo sviluppo delle nuove competenze che questo richiede, si avvicina sempre più al business per colmare il gap di profili specializzati che oggi caratterizza un settore cruciale come quello della sicurezza informatica”, ha dichiarato Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup. “Al tempo stesso, con questa prima edizione, confermiamo l’obiettivo che ci eravamo posti nel 2017 con la nascita della nostra scuola d’impresa: contribuire a portare sul mercato professionisti del digitale altamente specializzati in grado di operare con competenza in contesti complessi e in continua evoluzione. In questi anni abbiamo formato oltre 200 ragazzi e ben l’80% di questi è entrato a fare parte del gruppo”.