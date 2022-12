Schneider Electric arricchisce la gamma di micro data center, introducendo EcoStruxure.

L’obiettivo dell’azienda è guidare la gestione delle infrastrutture IT ibride con alcune novità.

Micro Data Center: EcoStruxure è la novità di Schneider Electric

Schneider Electric lancia EcoStruxure Micro Data Center R-Series 42U Medium Density. Grazie ai nuovi micro data center più solidi, l’azienda lancia una soluzione completamente integrata che si installa in modo comodo e rapido.

Ottimizzata per le applicazioni IT in ambienti industriali, la nuova soluzione, oltre ad offrire una rapida implementazione, è dotata di ampie e robuste rotelle che consentono di spostarlo con facilità.

Disponibile in Europa, è in vendita presso i partner IT e direttamente da Schneider Electric.

I tre vantaggi della soluzione

WHITEPAPER Finance Data Management: scopri la forza del Data Fabric per migliorarlo! Big Data Datacenter

L’edge computing sta velocemente crescendo e il nuovo Micro Data Center 42U Medium Density è la risposta di Schneider Electric ai bisogni dei professionisti IT e dei fornitori di soluzioni IT in cerca di una soluzione “chiavi in mano”.

Offre tre vantaggi: custodia resiliente e sicura per l’IT on-site; maggiore semplicità di ordinazione e implementazione; più visibilità.

Infatti la soluzione ha un design sigillato per proteggersi da polvere e umidità. Inoltre è fisicamente sicura e offre flessibilità di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio remoto. L’involucro dispone di classificazione NEMA 12/IP54.

Lo Smart-UPS APC consente infine possibilità di monitoraggio e visibilità per migliorare le prestazioni, offrendo raccomandazioni basate sui dati e permettendo la visibilità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, caratteristica utile quando manca il personale per monitorare in loco.