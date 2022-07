I corsi partiranno in autunno e prevedono corsi full e part-time. L'obiettivo è di colmare il skill mismatch. Ecco come ottenerle [...]

Le borse di studio di Talent Garden sono dedicate a percorsi formativi per acquisire competenze digitali, sempre più gettonate dal mercato del lavoro, ma ancora rare.

Partiranno in autunno e prevedono corsi full e part-time. Ecco come ottenerle.

Le borse di studio di Talent Garden

Talent Garden mette a disposizione numerose borse di studio per percorsi formativi dedicati ad acquisire competenze digitali.

Le digital skill sono infatti sempre più richieste dal mercato del lavoro, ma sono in pochi a possederle. L’obiettivo di Talent Garden è di colmare il “mismatch” di competenze digitali. Ecco come.

Digital Restart per disoccupati over 40

Gli over 40 che sono rimasti senza lavoro, anche a causa della pandemia, potranno partecipare a Digital Restart. Il percorso formativo voluto da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha il preciso obiettivo di favorire l’accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale.

Borse di studio per Master in Data Analysis

Il Master in Data Analysis (7 novembre – 13 febbraio), totalmente gratuito grazie alle 25 borse di studio che si aggiungono alle 50 già assegnate, è dedicato a 25 professionisti tra i 40 e i 50 anni. I candidati devono avere domicilio o residenza in Lombardia, e voler approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito aziendale.

Borse di studio in Data Science & AI

Si tratta di un master full time che prevede 15 borse di studio a copertura totale messe a disposizione da Eni: dal 17 ottobre 2022 (14 settimane di full immersion + 3 settimane di Career Boost), formazione online.

Destinato alla prossima generazione di Data Scientist, i contenuti di Data Science & AI esplorano tool, metodologie e tematiche di grande interesse per le aziende. Al termine del percorso lo studente diventerà un professionista autonomo in grado di analizzare le esigenze degli utenti e potrà progettare soluzioni strategiche.

Borse di studio in Digital Marketing

Prevede 5 borse di studio a copertura totale messe a disposizione da Tamburi Investment Partners: 26 settembre 2022 (14 settimane), formazione blended.

Il corso in Digital Marketing punta a formare esperti capaci di utilizzare in maniera trasversale i canali di comunicazione e marketing digitale e di applicare metodologie e framework per analizzare i risultati delle campagne, ottimizzandole in un ciclo di miglioramento continuo.

Borse di studio di Talent Garden

Ecco le borse di studio di Talent Garden: coprono il 75% circa dei costi. Dunque, i partecipanti dovranno versare solo la quota di iscrizione pari a 900 euro. Le altre borse di studio sono invece a copertura totale.

UX Design Master (2 borse di studio, una a Milano e una a Roma): 19 settembre (14 settimane), formazione blended. È l’unico percorso di studi in Italia per diventare Junior UX Designer.

Coding Bootcamp, Italian Tech Academy (una borsa di studio): 19 settembre 2022 (14 settimane), formazione blended. Una full immersion per diventare developer full-stack con un approccio concreto ed efficace. Lo studente svilupperà in autonomia sul web e mobile grazie ai più importanti tool del mestiere: HTML, CSS, Javascript, Pynthon, MERN e Java.

Borse di studio di Talent Garden: Master part-time

Le borse di studio coprono il 75% circa dei costi. I partecipanti dovranno versare solo la quota di iscrizione pari a 700 euro.

Marketing for Growth: dal 23 settembre 2022 (8 weekend), formazione blended. Destinato a Digital Marketer, si focalizzat su temi di Sperimentazione, Funnel marketing e Data Analysis, in ottica data driven.

UX Design Essentials: dal 30 settembre 2022 (7 weekend), formazione blended. Pensato per formare la prossima generazione di UX Designer, il corso formerà professionisti in grado di collaborare in team e progettare esperienze utente ottimali.

UI Design: dal 30 settembre 2022 (6 weekend), formazione blended. Ha l’obiettivo di formare designer specializzati nella creazione di interfacce utenti.

Digital Marketing Essentials Master: dal 6 ottobre (10 settimane), formato online. Il Master consente di acquisire le fondamenta del Funnel marketing, del Digital Advertising e dell’Analisi dei dati così da poterli applicare in autonomia nei rispettivi business e aree di competenza.

Business Data Analysis: dal 7 ottobre 2022 (8 weekend), formato blended. I partecipanti impareranno ad analizzare in maniera sistematica e creativa grandi quantità di dati trasformandoli in veri e propri insight.

Digital HR: dal 7 ottobre 2022, (6 weekend + attività di Career Boost e Networking fino a 2 mesi dopo il termine del Master), formazione blended. Il percorso di formazione, incontro e confronto permetterà di diventare un professionista capace di gestire i processi di HR usando nuove tecnologie e approcci digitali.

Business Innovation: dall’8 ottobre 2022 (10 weekend), formazione blended. Punta a formare le persone chiave del cambiamento.

Digital Sustainable Management (Italian Tech Academy): dal 7/8 ottobre 2022 (6 weekend), formazione blended. Destinati a nuove figure professionali, offrirà competenze digitali e manageriali utili a gestire i business in un’ottica di maggior efficientamento delle risorse e di equilibrio sostenibile.

The Content Science (Italian Tech Academy): dal 7-8 2022 (6 weekend), formazione blended. Permetterà di affinare le proprie capacità di Content Creator, apprendendo e integrando tool e linguaggi per creare contenuti di valore ed efficaci spendibili in ambiti di Digital Content Marketing.

Lo skill mismatch nel mercato del lavoro

C’è un gap che già oggi impedisce alle imprese di trovare candidati idonei per centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili.

Lo riportano l’Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro (Anpal) e Excelsior di Unioncamere. Anche la pandemia ha ulteriormente acuito gli effetti dello skill mismatch, provocando un significativo impatto sulle assunzioni.

Ben 4 aziende su 10, infatti, non sono in grado trovare la persona giusta da assumere. Anche la Task Force per la transizione digitale del B20 ha già lanciato l’allarme, evidenziando come nei prossimi anni circa 3 persone su 5 subiranno l’impatto dello skill mismatch.

Dunque “è evidente”, commenta Giulia Amico di Meane, School Director di Talent Garden, “come la formazione incentrata sull’acquisizione delle digital skill sia un tema non più rimandabile se i professionisti – e di riflesso le aziende – vogliono continuare a rimanere competitivi sul mercato.

“Questa”, infatti, “è la ragione per cui, grazie anche ai nostri partner che hanno ben compreso le opportunità che questa sfida può portare, desideriamo supportare il talento offrendo borse di studio per accedere ai diversi percorsi di formazione che per contenuti e faculty guardano davvero al futuro. Diamo accesso a una formazione digitale costantemente aggiornata e di alto livello per la quale registriamo un tasso di assunzione dei nostri studenti pari al 99%”, conclude di Meane.