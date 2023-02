Amazon Web Services (AWS) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) hanno annunciato l’avvio di una collaborazione per la cybersecurity in Italia. Ecco cosa prevede l’intesa che mette al centro la condivisione di informazioni e la consapevolezza dei rischi.

Amazon Web Services e ACN insieme per la cybersecurity

ACN è l’autorità governativa nazionale istituita per la promozione della resilienza e della cybersecurity dell’Italia in ambito cibernetico.

La collaborazione fra Amazon Web Services e ACN prevede di sviluppare il Government Cybersecurity Program (GCSP). Si tratta di un programma che punta a condividere le best practice nel settore della cybersecurity. A partire dalla condivisione delle informazioni sulle minacce e i rischi nel cyberspazio.

Le priorità di Amazon

L’evoluzione di minacce informatiche sempre più sofisticate richiede un approccio di alto profilo. AWS punta dunque alla condivisione di tecnologie avanzate, servizi cloud sicuri e le proprie competenze con cittadini, imprese e autorità pubbliche italiane. L’obiettivo è infatti quello di condividere informazioni per rafforzare i sistemi di prevenzione ai cyber attacchi contro le infrastrutture critiche italiane.

“La nostra priorità in AWS in Italia è aiutare le organizzazioni a essere competitive, sicure e sostenibili. È in quest’ottica, e per sostenere gli obiettivi di sicurezza informatica dell’Italia, che AWS sta collaborando con ACN. Aderendo a GCSP, ci impegneremo per aumentare la consapevolezza e aiutare le organizzazioni e gli individui ad affrontare le minacce contribuendo concretamente al lavoro del GCSP”, commenta Julien Grouès, Country Manager AWS Italia.