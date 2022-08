La società quotata al segmento Star punta ad affermarsi nel mercato spagnolo. Ecco come. [...]

Alkemy acquisisce l’iberica Innocv, per rafforzarsi nei data analytics. La società quotata al segmento Star punta ad affermarsi nel mercato spagnolo. Ecco come.

Alkemy acquisisce la spagnola Innocv

Alkemy ha siglato un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale di Innocv Solutions.

La società ha sede a Madrid, opera nel mercato iberico ed è specializzata in digital transformation in ambito tecnologico e data analytics.

L’operazione rientra nel rafforzamento della presenza in Spagna di Alkemy avviato nel 2022. L’operazione è stata perfezionata a fine luglio. Innocv ha ottenuto una valutazione di 5 milioni di euro per il 100% del capitale, con una valorizzazione di 6,8 volte il margine operativo lordo 2021 al netto delle capitalizzazioni. Alkemy ha ricorso al debito per completare la transazione.

L’intesa prevede quattro successivi earn-out per un importo fino a ulteriori 11 milioni di euro al massimo.

Mercato data analytics

Dall’Osservatorio Big Data & Business Analytics emerge che il settore dei big data analytics è in ripresa. A quota 2 miliardi di euro, ha registrato un incremento del 13%. A trainare il mercato sono gli investimenti in software (+17%), ma un quinto della spesa in analytics passa dal Public Cloud (+21%).

I comparti che corrono di più sono le assicurazioni, il manifatturiero e le Telco & media. Il 54% delle grandi aziende (contro il 46% nel 2020) sta testando gli advanced analytics. Tuttavia solo il 27% è un’azienda data science driven. I Data scientist (+28%) lavorano nel 49% nelle grandi aziende, mentre i Data engineer nel 59%.