Il corso Facility Operation Center è realizzato in collaborazione con Manpower Academy. Obiettivo: acquisire le competenze per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti [...]

Manpower Academy e Aruba Academy lanciano il corso gratuito per formare il personale di Facility Operation Center.

Il corso prenderà il via a inizio aprile e prevede di inserire in azienda persone non occupate. Ecco come iscriversi.

Facility Operation Center: il corso gratuito di Aruba Academy

Manpower Academy e Aruba Academy hanno preparato un corso gratuito destinato alla formazione di addetti Facility Operation Center.

Il corso gratuito, al via dal 3 aprile, è dedicato a giovani talenti e professionisti. Potranno acquisire le competenze per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti nel maggior Data Center Campus italiano.

Prevede attività teoriche, sia in aula che on the job, per 56 ore complessive. Conclusa l’Academy, le persone, che avranno ricevuto la formazione e superato con profitto il corso, faranno ingresso in azienda.

INFOGRAFICA Recupera agilità operativa e decisionale: parti dai dati Big Data Manifatturiero/Produzione

Secondo ManpowerGroup, nel mondo professionale cresce la domanda di profili tecnici e specializzati. Ma il 72% delle aziende italiane incontra difficoltà nel reperire talenti dotati delle competenze giuste per le loro necessità.

“L’Academy di Manpower e Aruba”, commenta Daniela Sonzogni, Regional Manager di Manpower, “nasce proprio dall’esigenza di formare profili esperti nella manutenzione e nel funzionamento di Data Center, dando l’opportunità a persone disoccupate o inoccupate di sviluppare una professionalità molto richiesta e garantendo loro una formazione continua all’interno di una realtà dinamica e rilevante come Aruba”.

Come iscriversi

Per iscriversi al progetto formativo, bisogna inoltrare la propria candidatura al sito.

Il corso si svolgerà presso il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, punta di diamante nel network delle infrastrutture Data Center di Aruba.

“L’attivazione della quarta edizione della nostra Academy per ‘Addetti Facility Operation Center’ è un segnale importante in ottica di continuità, che oltre a confermare l’impegno a sviluppare tali figure strategiche direttamente in casa, certifica il successo delle precedenti edizioni, che hanno portato all’assunzione del 90% dei partecipanti, grazie ad un percorso didattico altamente esperienziale e strutturato sui nostri processi e sulle nostre procedure”, conclude Italo Piroddi, Head of Aruba Academy.