Dedagroup rilancia sulla Digital Academy: focus su Industry & Data analytics

L’azienda assumerà 50 persone direttamente dalle classi della scuola d’impresa per l’anno in corso. Formati dal 2017 142 ragazzi, di cui l’80% è rimasto a lavorare. Il 25 ottobre il via alle lezioni. Valentina Gilli: “Puntiamo a colmare il gap dui profili specializzati che affligge il mercato” [...]

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione della Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition, con i corsi che partiranno il 25 ottobre. Con questa nuova offerta Dedagroup ha voluto arricchire il programma di formazione dell’Academy nata nel 2017 e rivolta a giovani talenti di tutta Italia. Obiettivo dell’iniziativa è offrire percorsi formativi flessibili, focalizzati sui più strategici settori di mercato, per formare dei veri e propri professionisti del digitale che possano trovare impiego all’interno del gruppo. Una strategia che ha già portato a risultati importanti, dal momento che nei suoi quattro anni di vita l’Academy ha formato 142 giovani, di cui l’80% è rimasto in azienda, e che delle 300 nuove assunzioni in programma per il 2021 la società prevede di attingerne 50 dai percorsi formativi che propone.

Il nuovo programma è rivolto a giovani laureati e neo-laureati di età inferiore ai 28 anni e con un avanzato livello di conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è di favorire lo sviluppo delle nuove competenze richieste dalle professioni digitali in ambito Industry & Data Analytics, rispondendo alle esigenze del settore Industrial & Large Corporate, in continua evoluzione a causa della trasformazione dei modelli di business e del ruolo sempre più centrale dei dati e della loro interpretazione.

I corsi sono pensati per essere “fully digital”, ma prevedono anche momento di confronto fisico. Due le feasi in cui saranno articolati i corsi: una con lezioni cross-corporate e l’altra con sessioni verticali puntate sul mondo Industry & Data Analytics.

La prima parte sarà suddivisa in 4 moduli e prevede lezioni teoriche e laboratori di pratica che verteranno sui temi della Digital Economy, del Valore d’Impresa, del Project Management e delle metodologie agili, oltre che all’ambito del People Value. Nel percorso specializzato, oltre ad approfondire i primi fondamenti di programmazione, i partecipanti potranno apprendere quelle competenze in ambito automazione industriale, ottimizzazione di supply chain e produzione, che i docenti interni hanno maturato in anni di esperienza. Infine, alla fase della formazione in aula seguirà il training on the job.

“Un ulteriore valore aggiunto dell’offerta formativa di Dedagroup è rappresentato dalle Deda People che, coinvolte sia durante le sessioni teoriche sia in qualità di coach, promuoveranno il trasferimento di know-how, la diffusione di valori, cultura ed esperienze – spiega l’azienda in u comunicato – Ogni partecipante sarà infatti seguito, per tutta la durata del corso, da un tutor dedicato”. Una volta entrati nel team Dedagroup, i giovani potranno inoltre accedere a (Y)Our Dedagroup Training & Culture, un programma di continuous learning che comprende iniziative di e-learning, incontri virtuali e in presenza per promuovere l’innovazione, e (Y)Our Master, un percorso di formazione nato con l’obiettivo di offrire alle risorse interne gli strumenti fondamentali per sviluppare le competenze digitali e manageriali.

“Negli anni abbiamo messo a punto una vera e propria scuola d’impresa che ha dimostrato di poter contribuire in modo concreto alla creazione delle nuove professioni digitali. Professioni che richiedono di allenare e potenziare la capacità di connettersi, interagire, trarre ispirazione anche da contesti molto diversi da quello in cui si opera. Uno spirito che tutti i partecipanti hanno colto in pieno, costruendo una community ricca di energia che sa affrontare le quotidiane sfide lavorative con il giusto spirito – commenta Valentina Gilli (nella foto), HR Director Dedagroup – Questa nuova Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition conferma un’ulteriore evoluzione del nostro modello formativo che, anticipando i cambiamenti del mondo del lavoro e le nuove skill che questo richiede, diviene sempre meno generalista e si avvicina sempre più al business, con verticalizzazioni che puntano concretamente a colmare il gap di profili specializzati che il mercato del lavoro ha”.