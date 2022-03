Business intelligence, cos’è, a cosa serve, il software

La Business intelligence (BI) combina insieme business analytics, data mining, data visualization, data tool e infrastrutture.

Ma soprattutto utilizza le best practice per aiutare aziende e organizzazioni a prendere decisioni migliori secondo un approccio data-driven e, quindi, ottimizzare le performance aziendali.

Infatti, all’inizio puntava ad analizzare lo storico dei dati raccolti per arrivare a illustrare con precisione cos’era già successo. Invece ora si sta evolvendo, passando da strumento per l’analisi retrospettiva a strumento per analisi sempre più in tempo reale e analisi predittiva.

Cos’è la business intelligence

La business intelligence è il processo che usa la tecnologia al fine di aiutare il mondo business a organizzare, analizzare e contestualizzare i dati di business, attraverso una molteplicità di tool e tecniche per trasformare dati grezzi in informazioni significative e operative.

Grazie alle analisi dei dati associate, la business intelligence consente di generare un impatto sul ciclo di vita e sulla crescita aziendale. Rendere le informazioni facilmente accessibili e interpretabili consente di migliorare le decisioni da prendere. Decisioni ottimali che permettono di migliorare le prestazioni di un’azienda o di un’organizzazione.

Inoltre, la business intelligence permette di godere di una visione completa dei dati della propria azienda o organizzazione, dati da sfruttare per promuovere il cambiamento, azzerare le inefficienze e generare un veloce adattamento alle nuove tendenze di mercato e nelle supply chain.

In poche parole, dunque, la business intelligence risponde ai seguenti interrogativi: “Cosa è successo?” e “Cosa bisogna cambiare?”.

Cosa fa un business intelligence analyst

Il business intelligence analyst usa la BI per creare valore dai dati e per trasformare le informazioni in una comunicazione efficace e puntuale:

scattando un’istantanea per conoscere ciò che avviene ciascun giorno, ogni mese dentro e fuori dall’azienda;

sfruttare i dati per effettuare previsioni future.

In particolare, il business intelligence analyst revisiona i dati per generare rapporti finanziari e di market intelligence, permettendo di analizzare i dati e consegnare informazioni operative in grado di aiutare i seguenti ruoli esecutivi a prendere decisioni:

executive;

manager;

dipendenti che devono prendere decisioni relative al business.

Lo aiuta un sistema centralizzato di business intelligence con un unico datawarehouse con i dati storicizzati e tutte le operazioni di transcodifiche, elaborazioni e arricchimento delle informazioni.

Grazie ai report e a un processo ad alto tasso di tecnologia, l’analista di BI riesce infatti a mettere in risalto pattern e tendenze in un mercato che possono avere un impatto significativo sulle operazioni e sui futuri obiettivi da conseguire da parte di un’impresa.

L’analista di business intelligence sfrutta la collaboration, non solo con i propri partner, ma anche con i fornitori delle supply chain, clienti e perfino i competitor.

Il business intelligence analyst opera in base ai dati e al data analytics, usando BI e data trend per trarne vantaggio:

l’emergenza della collaboration-mining;

l’evoluzione della dashboard;

l’ascesa del data lineage;

l’utilizzo dell’automazione per stimolare l’azione.

I compiti dell’analista di BI

Inoltre, l’analista di business intelligence ha il compito di:

accelerare la trasformazione digitale;

monitorare la qualità dei dati per creare valore;

gestire i dati in conformità con le normative esistenti;

impiegare strumenti tali da produrre engagement a livello di ogni ruolo professionale;

promuovere la data science collaborativa nell’azienda;

innovare il data management nella trasformazione digitale;

produrre report, fornendo al contempo elementi per orientare decisioni data-driven;

rilasciare analytics con dati accessibili a tutti i livelli corporate.

Strumenti e sistemi di business intelligence

I software e sistemi di business intelligence offrono opzioni dedicate per specifiche esigenze di business. Comprendono:

piattaforme complete;

data visualization;

applicazioni di software embedded;

software di location intelligence software;

self-service software realizzati per utenti senza competenze tecnologiche.

Vantaggi per le aziende

La business intelligence, che si utilizza spesso in tandem con la business analytics, aiuta a:

capire sia ciò che sta accadendo nel proprio ambito di business sia perché sta avvenendo;

migliorare e perfezionare il processo di decision-making;

pianificare future.

Grazie alla BI, inoltre, le aziende che usano la business intelligence possono:

prendere decisioni in maniera più tempestiva e affidabile;

ridurre i costi (tagliando non solo gli impegni di marketing, ma anche correggendo errori, risolvendo problemi e la mancata soddisfazione dei clienti);

aumentare la velocità;

anticipare i trend e rispondere alle situazioni inattese.

Inoltre, man mano che il volume dei dati aumenta, sembra sempre più difficile, se non impossibile, processare i dati di business velocemente ed individuare tendenze nascoste, pattern e driver di business. Infatti, le soluzioni di data analytics possono aiutare la customer experience rendendo il processing time più rapido dell’80%.

Vantaggi per le imprese misurabili

Dall’adozione di un sistema di business intelligence, infatti, un’azienda può:

aumentare ricavi e profitti (ottimizzando i livelli di servizio e migliorando le vendite fornendo informazioni puntuali e rapide; offrendo una migliore visione dell’intero processo, dall’ordine all’incasso e accelerando il cash-flow);

individuare i clienti più redditizi (e offrendo loro una reportistica tempestiva e chiara come servizio aggiuntivo);

scoprire opportunità di cross-selling;

perfezionare le politiche di prezzo;

tagliare i costi, con una visione chiara dei centri di costo e una riduzione dei costi operativi (identificando i colli di bottiglia, migliorando i processi produttivi, ottimizzando il magazzino, riallocando le risorse professionali sui progetti strategici)

Altri benefici per le aziende

Infine le aziende che adottano la BI si prefiggono i seguenti risultati:

perfezionano il servizio clienti ;

; ottimizzano le pubbliche relazioni ;

; affinano la percezione dell’azienda da parte di clienti, azionisti eccetera;

da parte di clienti, azionisti eccetera; incrementano la competitività.

Video

I business intelligence software

I software più diffusi di business intelligence sono:

In generale, dunque, i principali software appartengono a una di queste categorie:

programmi gratuiti e open source

software entry-level di Self-BI;

programmi completi (che comprendono al loro interno un DWH);

software ETL (extract – transform – load) per trasformare i dati (svantaggio: elevata barriera all’ingresso in termini di costi che di skill da acquisire; ma hanno il beneficio di monitorare l’intera azienda e realizzare processi di BI anche molto complessi).

Criteri per i programmi di BI

Ecco, poi, i parametri fondamentali per scegliere i software:

quante persone impiegheranno i tool in azienda;

le competenze in ambito data management in possesso degli utenti;

la complessità necessaria per catturare fotografie realistiche dell’azienda e poter prendere decisioni corrette, raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Evoluzione della BI in strumento predittivo

Infine, le aziende che riescono a trasformare la BI in strumento predittivo riescono a spiegare come un fenomeno, come per esempio le dinamiche di vendita, si sono verificate in passato e come potranno concretizzarsi ed evolvere in futuro.

Infatti, dai dati disponibili è necessario ricavare un modello del fenomeno sotto la lente di analisi e non limitarsi a uno storico. Tuttavia la scelta di trasformare o meno la BI in strumento predittivo dipende dalle dimensioni aziendali: in una grande azienda ha senso, in termini di incremento di utili e ricavi; invece può essere irrilevante in imprese dalle piccole dimensioni.

I rischi che si corrono non usando la BI

Chi non adotta la BI corre dei rischi: la frammentazione, l’incompletezza, la mancanza di validazione e documentazione.

Dunque, chi rinuncia a questo strumento rischia di navigare a vista tra il caos e decisioni prese d’istinto o in base allo storico, senza disporre dei dati necessari a supportare le decisioni. Senza BI un’azienda rischia di usare criteri non sufficienti a evitare rischi e imprevisti, soprattutto nel New Normal post-pandemia.