Nuove nomine in SAS e in CyberArk. Ecco gli avanzamenti di carriera di Mirella Cerutti e Federico Centola nelle rispettive aziende.

Le nuove nomine nel settore IT

Mirella Cerutti diventa Regional Vice President Central and East Europe in SAS. Invece Federico Centola assume il ruolo del nuovo Channel Account Manager per Italia e Malta di CyberArk.

Federico Centola sale in CyberArk

CyberArk ha nominato Federico Centola nuovo Channel Account Manager per Italia e Malta, con base a Milano. L’azienda, specializzata nell’identity security a livello mondiale, stabilisce che Centola guiderà la strategia e le attività destinate al canale, confermando ed estendendo l’ecosistema di partner, sviluppando nuove opportunità congiunte di business, per consolidare la presenza di CyberArk in Italia e a Malta e centrare gli obiettivi di vendita dell’azienda.

Federico Centol

Forte di sette anni di esperienza nel campo ICT, vanta solide competenze e profondo know how. Manager innovatore e motivato, Centola ha assunto la nuova qualifica dopo 6 anni in CyberArk nelle vesti di Sales Support Team Leader. “Nel mio nuovo ruolo avrò modo di ampliare le attività con i partner di canale sul territorio, al fine di accrescere le opportunità e consolidare le relazioni con i clienti che hanno deciso di potenziare la propria sicurezza con CyberArk”, commenta Federico Centola.

“Nell’era digitale di oggi, le identità rappresentano la linfa vitale di ogni azienda e alimentano processi decisionali, innovazione e fiducia dei clienti. Per questo è fondamentale proteggerle”, conclude Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia. “Per supportare queste esigenze e rafforzare la postura di sicurezza, è essenziale operare con un ecosistema di partner aggiornato e competente”.

SAS: Mirella Cerutti diventa Regional Vice President Central and East Europe

Mirella Cerutti diventa Regional Vice President Central and East Europe di SAS. Il nuovo ruolo professionale porta la branch italiana dell’azienda, specializzata negli analytics, a un nuovo livello nel panorama europeo.

La nuova qualifica, che prevede in Europa un ulteriore potenziamento nell’affiancamento dei clienti in ambito innovazione, porterà Mirella Cerutti alla guida di Italia, Germania, Austria e Central East Europe.

Mirella Cerutti

“Questo nuovo capitolo della mia vita professionale”, commenta Mirella Cerutti, porta “le mie competenze e la mia passione per la diffusione della cultura analitica in più mercati. In particolare, sono entusiasta di poter mettere a frutto expertise e metodologie di lavoro consolidate nel mercato italiano, applicandole anche in altri Paesi. Rinforzando la nostra rete di collaborazione sono certa che SAS sarà in grado di raggiungere nuovi traguardi significativi in Europa”.