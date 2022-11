Scandit lancia MatrixScan Count, per rendere il conteggio dello stock più veloce e preciso.

Ecco come funziona la soluzione dedicata alle imprese del retail e della logistica per aumentare la produttività dei lavoratori.

MatrixScan Count

La soluzione preconfigurata di scansione e conteggio per le merci ricevute e in magazzino fa parte della piattaforma Scandit Smart Data Capture.

MatrixScan Count è in grado di accelerare i conteggi dei prodotti fino a dieci volte, grazie a una funzione accurata di scansione di più articoli in contemporanea, tramite dispositivi smart.

L’interfaccia utente integrata in MatrixScan Count consente alle aziende di usare la soluzione immediatamente, ridicendo i tempi per la messa a punto. Le interfacce utente preconfigurate permettono di personalizzare diverse funzioni come la modalità per mancini, di scansione orizzontale e la modalità a tracolla.

Gli operatori che si dotano di MatrixScan Count migliorano l’efficienza. La soluzione riduce anche le imprecisioni lungo tutta la supply chain, poiché avvisi in real-time mediante la realtà aumentata che aiutano i lavoratori a completare con accuratezza le quantificazioni, evitando prodotti errati, doppi o il mancato conteggio involontario.

Le imprese del retail, della logistica, del post&parcel possono migliorare le risorse della forza lavoro e l’efficienza dei processi, ripensando l’intero flusso di lavoro legato ai conteggi. Ecco come:

con la realizzazione di un conteggio preciso dello stock con update e conferme integrati delle informazioni sulle merci in giacenza ;

; tramite la riduzione del time-to-receive nei magazzini e nelle operazioni di magazzino con il conteggio visivo e la conferma rispetto a una lista che comprende gli articoli previsti da ricevere;

nei magazzini e nelle operazioni di magazzino con il e la conferma rispetto a una lista che comprende gli articoli previsti da ricevere; la massimizzazione dell’efficienza dei driver nella verifica e nel conteggio dei pacchi da consegnare durante il carico e lo scarico dei mezzi.

I vantaggi della soluzione

Scandit ha progettato per MatrixScan Count per incrementare la produttività dei lavoratori, abbattere gli errori umani e mantenere livelli di stock precisi e accurati.

Le aziende del retail e della logistica devono fronteggiare molteplici sfide aziendali. Operazioni come il ritiro, la gestione dell’inventario e il conteggio dei cicli possono infatti far perdere tempo, essere inefficienti e soggette a errori.

Invece le aziende devono offrire un customer experience di prima fascia anche in uno scenario economico come quello attuale.

Le aziende sono obbligate ad assicurare un’accurata visibilità della supply chain e a mantenere aggiornate le competenze della forza lavoro. L’aumento della produttività può semplificare alcune di queste sfide.

Se la tecnologia esegue i compiti più noiosi e ripetitivi, diventa più facile abbattere gli errori nella gestione dello stock o nella consegna delle merci. Così il personale, efficiente e competente, può dedicarsi allo svolgimento delle attività a valore aggiunto.

“Il conteggio preciso degli articoli è una parte fondamentale di molti flussi di lavoro aziendali per diversi settori, ma prevalgono ancora processi complicati, manuali o con più step”, commenta Christian Floerkemeier, CTO e co-founder di Scandit. “Le imprese faticano ad assumere e trattenere il personale, quindi introducendo strumenti come MatrixScan Count, che reimmaginano i processi per accelerare le attività più noiose, i lavoratori possono dedicarsi a task di alto valore che portano a un’esperienza migliore.”