L’International Master in Data Science di Rome Business School è il primo in Italia ad ottenere l’accreditamento DASCA (Data Science Council of America).

Si tratta di un prestigioso riconoscimento dedicato al percorso accademico degli studenti che puntano a diventare Data Scientist, Big Data Engineers e Big Data Analysts.

L’International Master in Data Science di Rome Business School è la prima Business School in Italia ad ottenere l’accreditamento DASCA. Il riconoscimento certifica l’eccellenza accademica nella formazione degli studenti.

Rome Business School è un istituto di formazione post-universitaria. Fa parte del network Formación y Universidades di De Agostini e Grupo Planeta.

Gli studenti, che frequentano il corso, acquisiranno competenze per diventare professionisti della Data Science. Il percorso formativo prevede di ottenere una solida base di conoscenze, unendo la capacità di operare su molteplici piattaforme tecnologiche con quella di adattarsi agilmente all’evoluzione tecnologica e del mercato del lavoro.

Chi frequenta il corso potrà entrare in contatto con le oltre 600 imprese partner di Rome Business School. Fra le partnership, spiccano quelle con Microsoft, Tableau, Oracle, IBM, NttData, e Procter & Gamble.

Le attività pratiche

Oltre alla teoria, il Master affianca attività pratiche come i Practice Lab con Microsoft, la possibilità di ottenere certificazioni in software, fra cui Tableau e Python. Inoltre offre esperienze di Bootcamp internazionali in Silicon Valley, Barcellona, Parigi, a Roma e in Toscana.

“Il master in Data Science mi ha dato gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro e iniziare la mia carriera in Leroy Merlin come Business Data Analyst”, conclude Danilo Migliaccio, studente dell’International Master in Data Science di Rome Business School.

Accreditamento DASCA

Il Data Science Council of America (DASCA) è il più autorevole riconoscimento al mondo che certifica i principali percorsi di formazione in tema di Data Science.

L’accreditamento DASCA serve proprio per segnalare un percorso formativo all’avanguardia. La formazione vanta inoltre la capacità di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. E migliora l’apprendimento e il grado di employability degli studenti.

“Lo scrupoloso lavoro sui contenuti e sull’approccio pedagogico ci consente di formare con eccellenza i moderni data science manager”, commenta Antonio Ragusa, Dean della Rome Business School: “Il tutto ben riflette il complessivo impegno educativo della Rome Business School, volto a creare reale valore per i propri studenti e a renderli in grado di operare con successo su scala globale”.