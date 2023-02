InfiniBox SSA II e InfiniGuard sono state insignite del Gold Winner ai Product of the Year Award 2022 di TechTarget, fra i più prestigiosi nel campo dello storage a livello globale, per aver ridefinito primary storage enterprise, backup e cyber storage resilience [...]

Infinidat annuncia che due sue soluzioni storage hanno ricevuto il premio come Gold Winner ai Product of the Year Award 2022 di TechTarget.

InfiniBox SSA II e InfiniGuard hanno ricevuto i prestigiosi premi come migliori prodotti dell’anno. Ecco le motivazioni della giuria.

Infinidat: premio Product of the Year Award 2022

TechTarget ha premiato InfiniBox SSA II e InfiniGuard come migliori prodotti dell’anno due soluzioni di Infinidat. Hanno ottenuto il premio Product of the Year Award 2022, per aver ridefinito il primary storage enterprise, il backup e la cyber storage resilience. Sono i riconoscimenti più ambiti nel campo dello storage a livello globale.

Agli Storage Product of the Year Award 2022, infatti, InfiniBox SSA II è stata insignita del premio come Gold Winner nella categoria “The Best Enterprise Storage Arrays“. Ha ricevuto il premio per il secondo anno consecutivo: nel 2021, infatti, InfiniBox SSA aveva ottenuto la medaglia d’argento nella propria categoria.

Invece TechTarget ha selezionato la soluzione InfiniGuard come Gold Winner nella categoria “The Top Backup and Disaster Recovery Services”.

“I due prestigiosi riconoscimenti ricevuti da TechTarget confermano, ancora una volta, le importanti innovazioni che Infinidat ha introdotto sul mercato sia per lo storage primario, grazie a InfiniBox SSA II, sia per lo storage secondario, grazie a InfiniGuard”, commenta Eric Herzog, CMO di Infinidat.

“Per un fornitore di soluzioni storage aggiudicarsi, in un solo anno, più premi Gold da TechTarget è un’impresa unica, ma Infinidat ci è riuscita con soluzioni di cyber storage resilience all’avanguardia”.

Le soluzioni storage premiate

InfiniBox SSA II è l’array di storage all-flash più veloce del settore con una latenza di 35 microsecondi. Permette ai clienti di fascia enterprise di raggiungere performance ottimali per applicazioni e carichi di lavoro. Inoltre facilita il consolidamento sostanziale dello storage. Infine migliora l’efficienza e ridurre CAPEX e OPEX.

Il sistema fornisce disponibilità al 100%, il TCO inferiore del settore e un servizio con i “guanti bianchi” con buona customer experience.

Altre caratteristiche: vasta cyber storage resilience, semplicità d’uso, automazione autonoma ed alta affidabilità. Oltre alla capacità di integrare completamente l’AIOps.

“Infinidat continua a progettare soluzioni che mirano alla scalabilità e alle prestazioni, mantenendo al contempo un’architettura che garantisce un’efficienza dei costi”, ha spiegato uno dei giudici dei TechTarget Storage Products of the Year 2022.

InfiniGuard è invece un’appliance in grado di assicurare che la protezione di imprese e service provider da malware, ransomware, cyber minacce interne ed altri potenziali attacchi.

“Scalabile fino a 50 petabyte, InfiniGuard funziona con tutti i principali provider di software di backup”, conclude TechTarget: “Offre elevate prestazioni di backup e ripristino a seconda del fornitore. Inoltre, InfiniGuard include gratuitamente il software di resilienza informatica InfiniSafe”.