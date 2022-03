Lo storage enterprise di Infinidat ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Storage Product of the Year disk and disk subsystem”. Ecco le motivazioni [...]

InfiniBox SSA ha ricevuto il premio Silver per lo storage enterprise. Nella competizione è risultato uno dei migliori tre array di Storage Enterprise. Lo storage enterprise di Infinidat ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Storage Product of the Year disk and disk subsystem”.

Premio a InfiniBox SSA per lo storage enterprise

In una delle sfide più competitive del settore, InfiniBox SSA ha ottenuto il premio Silver. Lo storage enterprise di Infinidat ha conseguito il riconoscimento nella categoria “Storage Product of the Year disk and disk subsystem”.

Queste le motivazioni del premio a InfiniBox SSA:

per l’uso sofisticato della DRAM;

l’automazione;

le performance;

la disponibilità ultraelevate;

il TCO più basso del settore.

Infatti InfiniBox SSA è in grado di offrire performance in modo costante per i workload aziendali che richiedono una latenza estremamente bassa per ogni I/O.

Inoltre, combinando la piattaforma storage software-defined Neural Cache di Infinidat con i supporti di back-end a stato solido, è riuscito ad aumentare le prestazioni di InfiniBox, oltre gli array all-flash della concorrenza.

Infine, il prodotto offre:

affidabilità;

disponibilità al 100%;

semplicità d’uso;

servizio adeguato;

customer experience.

Le motivazioni del premio

I giudici hanno valutato i prodotti storage, hanno spiegato le motivazioni del Premio Silver a InfiniBox SSA per lo storage enterprise.

Ecco i feedback che InfiniBox SSA ha ricevuto: