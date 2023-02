Le aziende data-driven cercano un'infrastruttura dati, creata per archiviare i dati più rilevanti con efficienza, proteggerli ed estrarne valore, riducendo le spese di gestione. Ecco i punti di forza dei nuovi modelli di HPE Alletra 4000 [...]

HPE svela HPE Alletra 4000, aggiornando così la nuova generazione di data storage server.

L’obiettivo è quello di migliorare i progetti aziendali data-driven. Ecco i punti di forza dei nuovi modelli.

HPE Alletra 4000, progettati per l’era data-driven

Nell’era data-driven, le aziende devono estrarre valore dai loro dati, affrontando compromessi attraverso infrastrutture dati general-purpose. Ma sono sistemi che non assicurano il giusto livello di rapidità, produttività e capacità di elaborazione. Le aziende data-driven cercano un’infrastruttura dati, appositamente creata per archiviare i dati più rilevanti con efficienza, proteggerli ed estrarne valore, riducendo le spese di gestione.

HPE amplia il portfolio HPE Alletra con il nuovo HPE Alletra 4000, declinato in due modelli: HPE Alletra 4110 e HPE Alletra 4120. I nuovi modelli, disponibili dal secondo trimestre, rappresentano la nuova generazione di data storage server, nota in precedenza sotto il brand HPE Apollo 4000.

Progettata per rispondere alle richieste di dati in modo sicuro, economico e user-friendly, HPE Alletra 4000 permette di orientare le limitate risorse umane e finanziarie ai programmi data-driven.

I punti di forza

Dotato di chip Intel Xeon Scalable di quarta generazione, i data storage server di HPE elaborano dati in real-time e proteggono da ransomware. Inoltre consentono compliance e e-discovery, videosorveglianza, la diagnostica per immagini. Altri punti di forza sono: machine learning (addestramento e inferenza), analytics stream e batch, repository di contenuti ready-to-share, consolidamento e off-load dei dati eccetera.

I data storage server HPE Alletra 4000 scommettono sulla sicurezza end-to-end per i sistemi e i dati. Progettati secondo l’approccio Zero trust senza compromessi, garantiscono infatti una sicurezza IT integrata e scalabile, oltre a una maggiore agilità di business.

Gestiti in autonomia sulla piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake via HPE GreenLake for Compute Ops Management), offrono infine un’esperienza cloud intuitiva. Le REST API permettono di facilitare l’automatizzare operazioni di gestione.