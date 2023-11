L'evento di The Innovation Group, giunto all’ottava edizione, si svolgerà a Roma dal 14 al 16 novembre. Sarà l'occasione per presentare in anteprima il rapporto che fa il punto sui temi della digitalizzazione del Paese Italia e i progressi e le sfide dell'attuazione del PNRR in ogni settore [...]

Il Digital Italy Summit 2023 si terrà a Roma dal 14 al 16 novembre, per fare il punto sui temi della digitalizzazione del Paese Italia.

Ecco i dettagli sull’evento organizzato da The Innovation Group.

Digital Italy Summit 2023: i partecipanti

L’evento, giunto all’ottava edizione, si svolgerà nella capitale, l’apertura presso il Campidoglio, e le restanti giornate al Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, dal 14 al 16 novembre.

Sarà un’occasione di confronto sulla digitalizzazione del Paese Italia, dal momento che il fil rouge s’intitola “costruire la nazione digitale”.

Il summit prevede la presenza di 150 partecipanti, compresi rappresentanti del governo, fra cui il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, della Pubblica Amministrazione, delle aziende, del mondo dell’università e della ricerca.

Sarà un momento di approfondimento sullo stato dell’innovazione digitale in Italia. E per fare luce sullo stato dei progetti innovativi previsti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Permetterà di decidere come ri-orientare le risorse verso lo sviluppo di infrastrutture per il supporto dell’innovazione, la produttività e la competitività di lungo termine.

L’attuazione del PNRR, già al centro della scorsa edizione, si affianca ora a una panoramica della digitalizzazione nel settore finanziario, retail, dell’industria e della sanità.

In programma è inoltre un dibattito “sull’uso della leva della spesa pubblica e sul reindirizzo dei progetti di innovazione delle imprese verso un coerente modello di politica industriale e infrastrutturale“, spiega The Innovation Group.

“’Costruire la Nazione Digitale’ è il tema che abbiamo scelto per questa ottava edizione del Digital Italy Summit”, commenta Roberto Masiero, Presidente di The Innovation Group.

“L’obiettivo che ci siamo proposti sin dalla nascita di questo percorso è quello di monitorare i processi di innovazione digitale delle imprese, della Pubblica Amministrazione e del Terzo settore“, sottolinea Masiero.

Fra i temi chiavi, un faro è acceso sulla cyber security, una priorità per tutelare la sicurezza delle infrastrutture, imprese, PA e dei privati cittadini in uno scenario di forte instabilità geopolitica e minacce crescenti.

La prima giornata

Il Summit si inaugura nella Sala della Protomoteca in Campidoglio con una sessione riservata al governo, alle autorità, ai rappresentanti del mondo economico e politico e alle aziende partner.

I protagonisti della prima giornata saranno Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center (DEC) dell’Università di Yale, Franco Bernabè, Presidente di Acciaierie d’Italia, Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente di strategia d’Impresa ed Economia Aziendale della SDA Bocconi, Alfonso Fuggetta, CEO di Cefriel, Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy.

Sarà il momento “per affrontare insieme alcuni temi chiave del futuro della nostra Nazione, di cui l’innovazione digitale rappresenta uno strategico fattore abilitante”, conclude Masiero.

Le altre giornate

Nelle giornate successive è previsto anche l’intervento di altre alte cariche istituzionali. Una sessione si focalizzerà sul ruolo dell’innovazione digitale dei sistemi educativi, dell’istruzione e della formazione, architrave per la competitività del capitale umano.

Ma oltre alle risorse umane, una sessione farà luce sui progressi dell’intelligenza artificiale che dettano il ritmo alla trasformazione digitale. Ma non solo l’accelerano: al contempo, lanciano nuove sfide etiche.

La seconda giornata si terrà presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta 4. Al termine della sessione plenaria di apertura, sono previsti tre eventi tematici: la cyber security per il Paese; le tecnologie per la transizione digitale; i settori e i nuovi ecosistemi; il CIO Panel.

La terza giornata del 16 novembre si terrà presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta 4. Si concentrerà sui temi della digitalizzazione della PA centrale e locale e sulla sanità.

Il rapporto Digital Italy 2023 in anteprima

Alla cerimonia d’apertura, sarà presentato in anteprima Digital Italy 2023. Lo studio annuale farà luce sullo stato e sulle prospettive dell’innovazione digitale in Italia.

Il rapporto nasce da un percorso annuale di ricerca ed incontri, che si è snodato lungo una serie di eventi territoriali, tecnologici e di mercato.

Si tratta di un compendio in grado di delineare un panorama complessivo di alcune tra le esperienze più illuminanti di innovazione digitale. Il rapporto offrirà inoltre contributi, idee e proposte per accelerare la digitalizzazione nel nostro Paese.

Il rapporto mette in evidenza i progressi e le sfide dell’attuazione del PNRR in ogni settore. L’obiettivo è infatti quello di accendere un faro sull’adozione digitale nel tessuto economico e sociale del Paese.

