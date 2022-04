Giovedì 28 aprile si tiene il Denodo Fast Data Strategy Virtual Summit 2022. Al centro le tendenze del settore compreso il Logical Data Fabric.

I temi del summit riguardano il ruolo del Logical Data Fabric nel processo di democratizzazione dei dati. Inoltre, metterà in luce le best practice nell’integrazione dei dati cloud e nel data mesh. Ecco come registrarsi all’evento.

Denodo Virtual Summit 2022

L’edizione EMEA del Fast Data Strategy Virtual Summit 2022 di Denodo si svolge giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 10, ma bisogna registrarsi.

Apriranno l’evento i keynote internazionali, seguiti da una sessione in italiano (dalle 13.45 alle 14.15), con la presentazione dei dati Istat e Deloitte sul Logical Data Fabric.

Al summit gli esperti illustreranno:

come il Logical Data Fabric sia in grado di accelerare il time-to-insight e la data governance e perché sia il modo più efficace per unificare i dati distribuiti ;

il Total Economic Impact della virtualizzazione dei dati con la piattaforma Denodo;

il ruolo della virtualizzazione dei dati nell’implementazione del data mesh;

funzionalità evolute basate sulla semantica per alzare di livello sicurezza e governance.

Le tendenze del data analytics

Le tendenze destinate a emergere nel 2022 riguardano la democratizzazione dei dati, il lancio di soluzioni cloud-based e le nuove opportunità legate alla artificial intelligence (AI) per accelerare il mercato dell’analisi dei dati. Al primo posto si piazza il Data warehousing: data mesh, Data Fabric e Data Vault 2.0.

Da un recente report di Forrester emerge che l’85% degli intervistati intende ottimizzare l’uso dei dati nel processo decisionale. Tuttavia il 91% delle organizzazioni sottolinea che è una sfida complessa.

Sono vari i tentativi delle aziende di consolidare i dati in data warehouse, data lake o data lake house, ma il panorama di dati e infrastrutture in evoluzione fa sì che i dati rimangano distribuiti su cloud e confini regionali diversi.

L’evento è dunque l’occasione per illustrare l’importanza di un Data Fabric logico e della data virtualization per abilitarlo e puntare alla vera democratizzazione dei dati.

“Negli ultimi sei anni, il Fast Data Strategy Virtual Summit è diventato un appuntamento imperdibile per professionisti ed esperti in materia di integrazione e gestione dei dati”, commenta Ravi Shankar, SVP e CMO di Denodo. “L’alfabetizzazione e la democratizzazione dei dati stanno diventando un importante focus aziendale in ogni settore e organizzazione: durante questo evento vogliamo quindi dare spazio ai maggiori esperti di dati, in modo che il nostro pubblico possa conoscere alcune delle migliori best practice del settore”.