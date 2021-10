Premiati i progetti vincitori del Digital360 Awards

Sono stati premiati i vincitori della sesta edizione dei Digital360 Awards, il contest organizzato da DIGITAL360 che premia i migliori progetti di innovazione digitale nelle aziende italiane, promuovendo la cultura della digitalizzazione nel nostro Paese. Quest’anno l’evento finale ha approfondito il ruolo del digitale a supporto dell’inclusione e della sostenibilità, con momenti di confronto che hanno coinvolto importanti oltre 250 manager e importanti k-note speaker. I giurati hanno selezionato un vincitore per ogni categoria tecnologica, premiando le migliori soluzioni in grado di distinguersi per originalità delle idee, benefici concreti e replicabilità.

Per la Categoria Cloud computing è stato premiato il progetto “DTR Service – un mondo di servizi per il punto cassa”: la soluzione ideata da DTR Italy consiste in un’articolata infrastruttura cloud che racchiude un ampio database e una serie di servizi web, prodotti dall’elaborazione di tali dati. I servizi proposti sono utilizzabili da tutti gli iscritti, siano essi rivenditori di registratori telematici o utenti finali. La Categoria Machine Learning e Intelligenza Artificiale + Premio speciale Digital Transformation è stata assegnata ad AIDA smart SEO machine per Tender Capital”: Tender Capital, gruppo europeo con sede a Londra leader nell’asset management e specializzato in fondi alternativi di investimento, ha scelto AIDA, tecnologia di machine learning applicata alla SEO sviluppata da Wellnet, con l’obiettivo di aumentare il proprio posizionamento online grazie all’intelligenza artificiale.

Nella categoria Soluzioni Infrastrutturali Schneider Electric è stata premiata grazie al “micro data center” realizzato per un’azienda produttrice di contenitori in vetro. Questa soluzione ad hoc permette di garantire la continuità operativa in un contesto produttivo particolarmente delicato (forni ad alta temperatura, mantenuti a circa 1600°C per 365 giorni all’anno).

“I progetti premiati ai Digital360 Awards 2021 rappresentano casi concreti di successo in ambito di trasformazione digitale – dice Raffaello Balocco, CEO di DIGITAL360 -. Siamo molto orgogliosi di averli potuti valorizzare in un evento che ha coinvolto i diversi attori dell’innovazione: la giuria di oltre 150 CIO, i top manager di importanti imprese, startup, vendor e tech company”.

“Quest’anno poi, abbiamo voluto dare ampio spazio e rilevanza al ruolo dell’innovazione digitale a supporto della sostenibilità e della inclusività – dice Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 -. Penso sia proprio questa la nuova sfida per CIO e aziende tecnologiche: far vedere concretamente le molteplici opportunità che le soluzioni digitali offrono per ridurre sprechi e consumi e per aumentare l’inclusione anche delle persone con maggiori fragilità e difficoltà. Questa è anche la sfida di DIGITAL360, da quando è diventata una società benefit“.