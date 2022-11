Cloud computing, cos’è, principali tendenze nel 2023

Giovanni Sisinna Direttore Program Management https://www.linkedin.com/in/giovannisisinna/

Il cloud computing è un tipo di elaborazione basata su Internet che fornisce, su richiesta, risorse di elaborazione e dati condivisi a computer e altri dispositivi. Si tratta di un modello per consentire un accesso di rete on-demand onnipresente, conveniente a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili (ad es. reti, server, storage, applicazioni e servizi).

Questa tecnologia consente alle organizzazioni di modificare il dimensionamento delle proprie capacità IT in base alle esigenze, senza dover effettuare ingenti investimenti iniziali. Negli ultimi anni, il cloud computing è diventato una delle parole d’ordine più popolari nel settore tecnologico. E per una buona ragione: le aziende di tutte le dimensioni stanno beneficiando dei suoi numerosi vantaggi.

Il cloud computing è stato un fattore trainante tra le molte tendenze rivoluzionario in ambito tecnologico, tra cui l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT) e il lavoro da remoto e ibrido. Nel suo percorso, dovrebbe abilitare ancora più tecnologie, tra cui la realtà virtuale e aumentata (VR/AR), il metaverso, il cloud gaming e l’informatica quantistica.

I fornitori di servizi cloud eliminano alle aziende la necessità di investire nell’acquisto e di possedere costose infrastrutture necessarie per le applicazioni informatiche. Inoltre, le aziende, se desiderano sfruttare alcune di queste tecnologie rivoluzionarie menzionate, non sono obbligate ad assumere e formare del personale altamente specializzato a tal fine.

Nel 2023, le aziende continueranno a sfruttare i servizi cloud per accedere a tecnologie nuove e innovative e per aumentare l’efficienza delle proprie operazioni e processi. Alcune tendenze previste per il 2023 includono maggiori investimenti in sicurezza e resilienza del cloud, l’adozione di una strategia multi-cloud, l’innovazione continua nel Cloud basato sull’intelligenza artificiale, nella crescita di soluzioni per servizi low-code e no-code e nel consolidamento nel cloud gaming.

Multi-cloud computing: offre molti vantaggi rispetto alle tradizionali implementazioni su cloud singolo per le organizzazioni che hanno esigenze o requisiti specifici che non possono essere soddisfatti da un singolo Cloud provider. AI e ML Powered cloud: l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (ML) vengono utilizzati sempre di più per alimentare applicazioni e servizi basati su cloud. Low-Code and No-Code Cloud Computing Services sono piattaforme che consentono agli utenti di creare e distribuire applicazioni senza dover scrivere codice. Cloud Gaming Services: i servizi di cloud gaming stanno diventando sempre più popolari man mano che la tecnologia migliora e più aziende entrano nel mercato. Cloud Security, Resilience and Compliance: man mano che le aziende trasferiscono più dati e applicazioni nel cloud, la sicurezza e la conformità diventano sempre più importanti. Containerized Applications: il cloud computing combinato con applicazioni containerizzate offre alle aziende molti vantaggi, tra cui portabilità, sicurezza, efficienza, scalabilità e flessibilità. Serverless Computing: questo modello di elaborazione basato su cloud può portare a notevoli risparmi sui costi dell’infrastruttura, oltre a una maggiore sicurezza e scalabilità.

I principali player nel settore del cloud computing

Ci sono quattro attori principali nel settore del cloud computing: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) e Alibaba Cloud. Questi quattro fornitori detengono circa il 60% della quota di mercato globale.

Amazon Web Services (AWS) è il leader indiscusso nel mercato del cloud computing. AWS offre oltre 175 servizi completamente gestiti, inclusi elaborazione, storage, database, analisi, networking, sviluppo mobile, strumenti per sviluppatori, IoT, gestione della sicurezza e dell’identità. AWS ha il set di certificazioni di conformità più completo di qualsiasi provider di cloud ed è stato riconosciuto come leader del settore nella protezione della privacy da più organizzazioni indipendenti.

Altri attori del mercato sono: IBM Corporation, Rackspace Hosting, Inc., Fujitsu Ltd., DELL EMC Corporation (EMC) e VMware Inc.

IBM offre un’ampia gamma di servizi cloud che include offerte IaaS, PaaS e SaaS. Le sue soluzioni IaaS includono server fisici, macchine virtuali (VM), storage on demand e networking. Le soluzioni PaaS includono Watson IoT, blockchain su IBM Cloud, dati e analisi su IBM Cloud e sviluppo e integrazione di applicazioni su IBM Cloud. Inoltre, le sue soluzioni SaaS includono marketing software as a service (mSaaS), talent management software as a service (TM-Saas), supply chain management software as a service (SCM-Saas), customer relationship management software as a service (CRM-Saas), finance & accounting software as a service (FA&A-Saas).

I quattro tipi di cloud computing

Esistono quattro tipi principali di cloud computing: Public Clouds, Private Clouds, Hybrid Clouds e Community Clouds.

Public Clouds: è un tipo di cloud computing che fornisce servizi tramite Internet pubblico. I cloud pubblici sono di proprietà e gestiti da società di terze parti che forniscono l’accesso alle proprie risorse con pagamento in base all’uso. I due tipi più comuni di cloud pubblici sono Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS). Amazon Web Services (AWS) è il più noto fornitore di servizi cloud pubblici.

I servizi offerti dai cloud provider

I cloud provider offrono una varietà di servizi ai propri clienti, che possono essere classificati in tre tipi principali: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS).

Infrastructure as a Service (IaaS) è il tipo più elementare di servizio cloud, che fornisce ai clienti l’accesso a risorse informatiche virtualizzate. I provider IaaS in genere offrono risorse di archiviazione, rete e elaborazione in base al consumo. Questo tipo di servizio viene in genere utilizzato dalle aziende che necessitano della flessibilità per dimensionare rapidamente la propria infrastruttura in risposta al cambiamento della domanda. Un vantaggio di IaaS è che offre alle organizzazioni un maggiore controllo sulla propria infrastruttura IT rispetto a quello che avrebbero se utilizzassero i tradizionali accordi di hosting. Tuttavia, IaaS può essere più costosa di altri tipi di servizi cloud e richiede agli utenti conoscenze specializzate per configurare e gestire i propri sistemi in modo efficace.

Principali tendenze del cloud computing nel 2023

Multi-Cloud

Multi-Cloud è un termine utilizzato per descrivere l’uso di più servizi di cloud computing. Una strategia multi-cloud può fornire alle organizzazioni maggiore flessibilità, scalabilità e ridondanza.

Il multi-cloud computing può essere vantaggioso per le organizzazioni che hanno esigenze o requisiti specifici che non possono essere soddisfatti da un singolo provider di servizi cloud. Ad esempio, un’organizzazione può scegliere di utilizzare un provider per le risorse di calcolo, un altro per l’archiviazione e un altro ancora per il disaster recovery.

Maggiore flessibilità e agilità: con una strategia multi-cloud, le organizzazioni possono adattare più facilmente le proprie risorse IT per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Ad esempio, possono aggiungere rapidamente capacità ad un provider di cloud pubblico come Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure per far fronte a un improvviso aumento del traffico.

con una strategia multi-cloud, le organizzazioni possono adattare più facilmente le proprie risorse IT per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Ad esempio, possono aggiungere rapidamente capacità ad un provider di cloud pubblico come Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure per far fronte a un improvviso aumento del traffico. Migliore Disaster Recovery : utilizzando più provider cloud, le organizzazioni possono proteggersi da interruzioni che potrebbero interessare un singolo provider. Ad esempio, se AWS dovesse subire un’interruzione, le aziende potrebbero comunque accedere alle proprie applicazioni e ai dati da un altro provider, come Azure.

: utilizzando più provider cloud, le organizzazioni possono proteggersi da interruzioni che potrebbero interessare un singolo provider. Ad esempio, se AWS dovesse subire un’interruzione, le aziende potrebbero comunque accedere alle proprie applicazioni e ai dati da un altro provider, come Azure. Risparmio: sebbene le implementazioni multi-cloud possano richiedere un investimento anticipato rispetto alle configurazioni single-cloud, in definitiva possono aiutare le organizzazioni a risparmiare. Questo perché le aziende possono sfruttare i prezzi più bassi offerti da alcuni fornitori per determinati servizi o utilizzare istanze riservate per ottenere sconti sugli impegni a lungo termine.

sebbene le implementazioni multi-cloud possano richiedere un investimento anticipato rispetto alle configurazioni single-cloud, in definitiva possono aiutare le organizzazioni a risparmiare. Questo perché le aziende possono sfruttare i prezzi più bassi offerti da alcuni fornitori per determinati servizi o utilizzare istanze riservate per ottenere sconti sugli impegni a lungo termine. Maggiore sicurezza: se eseguita correttamente, una strategia multi-cloud può effettivamente migliorare il livello di sicurezza di un’organizzazione. Questo perché le aziende possono sfruttare le funzionalità di sicurezza offerte da ciascun provider e implementare misure aggiuntive come la crittografia per proteggere ulteriormente i propri dati.

se eseguita correttamente, una strategia multi-cloud può effettivamente migliorare il livello di sicurezza di un’organizzazione. Questo perché le aziende possono sfruttare le funzionalità di sicurezza offerte da ciascun provider e implementare misure aggiuntive come la crittografia per proteggere ulteriormente i propri dati. Prestazioni migliorate: in alcuni casi, l’utilizzo di più provider di servizi cloud può effettivamente migliorare le prestazioni di un’applicazione. Questo perché le aziende hanno la possibilità di scegliere il miglior provider per ogni singolo tipo di attività invece di essere costrette a utilizzare una sola opzione.

in alcuni casi, l’utilizzo di più provider di servizi cloud può effettivamente migliorare le prestazioni di un’applicazione. Questo perché le aziende hanno la possibilità di scegliere il miglior provider per ogni singolo tipo di attività invece di essere costrette a utilizzare una sola opzione. Maggiore controllo e visibilità: una configurazione multi-cloud offre alle organizzazioni un maggiore controllo su come archiviare e accedere ai propri dati. Inoltre, consentono una migliore visibilità del proprio ambiente IT generale poiché non fanno affidamento su un unico provider per tutte le esigenze. Le aziende dovrebbero considerare attentamente quali processi interni sono critici prima di spostarli fuori sede. Dovrebbero inoltre disporre di politiche e procedure in atto per la gestione dei dati nel Multi Cloud. Gli strumenti di gestione del cloud offrono agli amministratori un maggiore controllo sugli ambienti ibridi, semplificando la distribuzione, il monitoraggio e l’ottimizzazione delle risorse.

una configurazione multi-cloud offre alle organizzazioni un maggiore controllo su come archiviare e accedere ai propri dati. Inoltre, consentono una migliore visibilità del proprio ambiente IT generale poiché non fanno affidamento su un unico provider per tutte le esigenze. Le aziende dovrebbero considerare attentamente quali processi interni sono critici prima di spostarli fuori sede. Dovrebbero inoltre disporre di politiche e procedure in atto per la gestione dei dati nel Multi Cloud. Gli strumenti di gestione del cloud offrono agli amministratori un maggiore controllo sugli ambienti ibridi, semplificando la distribuzione, il monitoraggio e l’ottimizzazione delle risorse. Migliore conformità: alcune normative stabiliscono dove devono essere archiviati determinati tipi di dati. In altri casi, le aziende potrebbero voler conservare i dati sensibili all’interno dei propri data center per motivi di sicurezza. Un approccio multi-cloud offre questa flessibilità, sfruttando allo stesso tempo i vantaggi dei cloud pubblici per altri carichi di lavoro.

alcune normative stabiliscono dove devono essere archiviati determinati tipi di dati. In altri casi, le aziende potrebbero voler conservare i dati sensibili all’interno dei propri data center per motivi di sicurezza. Un approccio multi-cloud offre questa flessibilità, sfruttando allo stesso tempo i vantaggi dei cloud pubblici per altri carichi di lavoro. Evitare il Vendor Lock-In: uno dei maggiori vantaggi del Multi Cloud è che aiuta a evitare di rimanere bloccati su un determinato fornitore. Quando le aziende si affidano infatti ad un unico fornitore, possono dipendere eccessivamente da questi per tutte le loro esigenze. Ciò può rendere difficile e costoso cambiare fornitore se non dovessero essere più soddisfatti del servizio o se i prezzi dovessero aumentare.

uno dei maggiori vantaggi del Multi Cloud è che aiuta a evitare di rimanere bloccati su un determinato fornitore. Quando le aziende si affidano infatti ad un unico fornitore, possono dipendere eccessivamente da questi per tutte le loro esigenze. Ciò può rendere difficile e costoso cambiare fornitore se non dovessero essere più soddisfatti del servizio o se i prezzi dovessero aumentare. Accesso a nuove funzionalità e servizi: i provider di cloud pubblici introducono costantemente nuove funzionalità e servizi. Utilizzando più provider, le aziende possono trarre vantaggio da queste innovazioni senza essere costrette a migrare l’intera infrastruttura su un’unica piattaforma.

i provider di cloud pubblici introducono costantemente nuove funzionalità e servizi. Utilizzando più provider, le aziende possono trarre vantaggio da queste innovazioni senza essere costrette a migrare l’intera infrastruttura su un’unica piattaforma. Supporto per applicazioni legacy: in alcuni casi, le distribuzioni multi-cloud possono effettivamente semplificare il supporto delle applicazioni legacy. Questo perché le aziende possono mantenere queste applicazioni in esecuzione sul provider attuale mentre possono spostare altre funzionalità e applicazioni su piattaforme più recenti.

Nonostante queste sfide, il multi-cloud computing può offrire molti vantaggi alle organizzazioni disposte a investire il tempo e le risorse necessarie per gestirlo in modo efficace.

Cloud basato su intelligenza artificiale e ML

Il cloud non è più solo un luogo in cui archiviare i dati; sta diventando sempre più intelligente mediante l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico (ML). Entro il 2025, la spesa globale per l’IA raggiungerà i 57,6 miliardi di dollari, un aumento di nove volte rispetto al 2016, quando le aziende hanno speso 6,1 miliardi di dollari per l’IA.

L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico vengono utilizzati sempre di più per supportare applicazioni e servizi basati su cloud. Ecco una panoramica su come queste due tecnologie stanno cambiando il mondo del cloud computing.

L’analisi predittiva è un’area in cui AI e ML vengono utilizzati per migliorare le prestazioni del cloud. Analizzando i dati passati, l’analisi predittiva può identificare modelli e tendenze che possono aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori sulle risorse future e sui requisiti di capacità. Ciò può aiutare le organizzazioni a evitare l’overprovisioning o il sottoutilizzo delle proprie risorse, risparmiando tempo e denaro.

è un’area in cui AI e ML vengono utilizzati per migliorare le prestazioni del cloud. Analizzando i dati passati, l’analisi predittiva può identificare modelli e tendenze che possono aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori sulle risorse future e sui requisiti di capacità. Ciò può aiutare le organizzazioni a evitare l’overprovisioning o il sottoutilizzo delle proprie risorse, risparmiando tempo e denaro. Le operazioni automatizzate sono un’altra area in cui IA e ML stanno fornendo vantaggi nel cloud. L’automazione può aiutare a ridurre l’errore umano e migliorare l’efficienza eseguendo attività che altrimenti dovrebbero essere eseguite manualmente. Ad esempio, il ridimensionamento automatico può garantire che le risorse di un’organizzazione siano sempre adeguate alle sue esigenze attuali, evitando sprechi di capacità o costi imprevisti.

sono un’altra area in cui IA e ML stanno fornendo vantaggi nel cloud. L’automazione può aiutare a ridurre l’errore umano e migliorare l’efficienza eseguendo attività che altrimenti dovrebbero essere eseguite manualmente. Ad esempio, il ridimensionamento automatico può garantire che le risorse di un’organizzazione siano sempre adeguate alle sue esigenze attuali, evitando sprechi di capacità o costi imprevisti. Sicurezza nel cloud: l’IA e il machine learning vengono utilizzati anche per migliorare la sicurezza nel cloud. Monitorando costantemente le anomalie, i sistemi di sicurezza basati sull’Intelligenza Artificiale possono rilevare e rispondere rapidamente a potenziali minacce. Ciò aiuta le organizzazioni a mantenere i propri dati al sicuro riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni aziendali.

L’integrazione di AI e ML nel cloud lo rende una piattaforma sempre più potente per le aziende di tutte le dimensioni. Con la capacità di migliorare l’efficienza, prevedere la domanda e proteggere i dati, il cloud diventa sempre più determinante e indispensabile per le aziende.

Servizi Cloud Low-Code e No-Code

I servizi di cloud computing Low-Code e No-Code sono piattaforme che consentono agli utenti di creare e distribuire applicazioni senza dover scrivere codice. Questi servizi forniscono un’interfaccia visiva drag-and-drop per la creazione di applicazioni, nonché modelli e componenti predefiniti che possono essere utilizzati per accelerare il processo di sviluppo.

Le piattaforme low-code e no-code possono essere utilizzate per sviluppare un’ampia gamma di applicazioni, comprese le app Web, mobili e IoT. Sono spesso utilizzate dalle aziende per creare rapidamente prototipi o MVP (minimum viable products) o per creare semplici app aziendali interne senza coinvolgere i dipartimenti IT.

Sul mercato sono disponibili numerose piattaforme low-code e no-code, tra cui Appian, Mendix, OutSystems, Quick Base, Zoho Creator e Microsoft PowerApps. Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza e di debolezza; quindi, è importante sceglierne una che si adatti meglio alle proprie esigenze.

Le piattaforme cloud no-code e low-code consentono agli utenti aziendali di creare applicazioni personalizzate senza scrivere codice. Queste piattaforme sono in genere utilizzate da sviluppatori non professionisti che creano applicazioni per risolvere problemi specifici all’interno della propria organizzazione. Le piattaforme low-code forniscono un’interfaccia utente grafica (GUI) che consente l’assemblaggio drag-and-drop di componenti predefiniti, mentre le piattaforme no-code non richiedono competenze di programmazione e possono essere facilmente utilizzate da chiunque.

I vantaggi dell’utilizzo di piattaforme low-code o no-code includono:

Aumento della velocità di realizzazione: le soluzioni low-code/no-code possono essere implementate molto più velocemente rispetto alle soluzione con la codifica tradizionale perché richiedono meno tempo per essere sviluppate.

le soluzioni low-code/no-code possono essere implementate molto più velocemente rispetto alle soluzione con la codifica tradizionale perché richiedono meno tempo per essere sviluppate. Promuovere la collaborazione: possono promuovere la collaborazione tra utenti aziendali e professionisti IT. Consentendo agli utenti aziendali di assumere un ruolo più attivo nello sviluppo delle applicazioni, queste piattaforme possono aiutare ad abbattere i silos tra i dipartimenti e promuovere una maggiore comunicazione e collaborazione all’interno di un’organizzazione.

possono promuovere la collaborazione tra utenti aziendali e professionisti IT. Consentendo agli utenti aziendali di assumere un ruolo più attivo nello sviluppo delle applicazioni, queste piattaforme possono aiutare ad abbattere i silos tra i dipartimenti e promuovere una maggiore comunicazione e collaborazione all’interno di un’organizzazione. Costi di sviluppo ridotti: le soluzioni low-code o no-code sono spesso più convenienti economicamente rispetto alle tradizionali soluzioni codificate manualmente perché richiedono meno codifica e meno ore di sviluppo.

le soluzioni low-code o no-code sono spesso più convenienti economicamente rispetto alle tradizionali soluzioni codificate manualmente perché richiedono meno codifica e meno ore di sviluppo. Maggiore flessibilità: le soluzioni low-code o no-code sono generalmente più flessibili delle tradizionali soluzioni codificate a mano perché possono essere facilmente modificate senza una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione.

le soluzioni low-code o no-code sono generalmente più flessibili delle tradizionali soluzioni codificate a mano perché possono essere facilmente modificate senza una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione. Maggiore adozione da parte degli utenti: gli utenti aziendali sono spesso più propensi a utilizzare le applicazioni che loro stessi hanno contribuito a creare, portando a maggiori tassi di adozione da parte degli utenti.

Tuttavia, ci sono anche alcuni potenziali svantaggi nell’utilizzo di questi servizi, come la mancanza di controllo sull’architettura e la funzionalità dell’applicazione, potenziali rischi per la sicurezza e un maggiore rischio di vendor lock-In.

Servizi di cloud gaming

I servizi di cloud gaming stanno diventando sempre più popolari man mano che la tecnologia migliora e più aziende entrano nel mercato. Il settore è ancora nelle sue fasi iniziali e si prevede un certo consolidamento nei prossimi anni.

Vi sono alcune ragioni principali per la popolarità dei servizi di cloud gaming.

Possibilità di accedere ai giochi da qualsiasi dispositivo: consente ai giocatori di accedere ai giochi da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet, senza doverli scaricare o installare. Ciò è particolarmente conveniente per i giocatori in mobilità che potrebbero non disporre di spazio di archiviazione sufficiente sui propri dispositivi.

consente ai giocatori di accedere ai giochi da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet, senza doverli scaricare o installare. Ciò è particolarmente conveniente per i giocatori in mobilità che potrebbero non disporre di spazio di archiviazione sufficiente sui propri dispositivi. Eliminare la necessità di hardware potente: dato che tutta l’elaborazione è eseguita in remoto sui server non è necessario utilizzare dispositivi con hardware potente. Ciò significa che anche i dispositivi entry-level possono essere utilizzati per i giochi.

dato che tutta l’elaborazione è eseguita in remoto sui server non è necessario utilizzare dispositivi con hardware potente. Ciò significa che anche i dispositivi entry-level possono essere utilizzati per i giochi. Gioco sociale e competitivo: se i giocatori possono connettersi tra loro online, indipendentemente dalla posizione, si aprono nuove possibilità per il gioco sociale e competitivo.

Con la rapida espansione del mercato dei servizi di cloud gaming, si assiste sia all’innovazione che al consolidamento tra i principali attori. Amazon, Google, Microsoft e Nintendo sono tutti in lizza per acquisire un ruolo predominante nel settore, ciascuno con il suo approccio unico.

Amazon GameLift: Amazon è stato uno dei primi a muoversi nello spazio del cloud gaming con il lancio di Amazon GameLift nel 2015. Si tratta di un servizio gestito che aiuta gli sviluppatori a distribuire, far funzionare e ridimensionare i loro giochi multiplayer. Dal suo lancio, Amazon ha continuato a investire in GameLift, aggiungendo funzionalità come il ridimensionamento automatico e l’accodamento delle sessioni di gioco.

Amazon è stato uno dei primi a muoversi nello spazio del cloud gaming con il lancio di Amazon GameLift nel 2015. Si tratta di un servizio gestito che aiuta gli sviluppatori a distribuire, far funzionare e ridimensionare i loro giochi multiplayer. Dal suo lancio, Amazon ha continuato a investire in GameLift, aggiungendo funzionalità come il ridimensionamento automatico e l’accodamento delle sessioni di gioco. Google Stadia: Google è entrato nello spazio del cloud gaming nel 2019. Stadia è un servizio di streaming di giochi che consente agli utenti di giocare su qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Google ha investito molto in Stadia, costruendo la sua infrastruttura e collaborando con i principali editori di giochi come Ubisoft ed EA.

Google è entrato nello spazio del cloud gaming nel 2019. Stadia è un servizio di streaming di giochi che consente agli utenti di giocare su qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Google ha investito molto in Stadia, costruendo la sua infrastruttura e collaborando con i principali editori di giochi come Ubisoft ed EA. Microsoft Xbox Cloud Gaming e Project xCloud: Microsoft ha lavorato sulla tecnologia di cloud gaming per molti anni e ha lanciato il suo servizio basato su Azure nel 2019. Project xCloud consente agli utenti di riprodurre in streaming i giochi Xbox sui propri dispositivi mobili. Microsoft ha lanciato la console Xbox dedicata Xbox Cloud Gaming per lo streaming.

Microsoft ha lavorato sulla tecnologia di cloud gaming per molti anni e ha lanciato il suo servizio basato su Azure nel 2019. Project xCloud consente agli utenti di riprodurre in streaming i giochi Xbox sui propri dispositivi mobili. Microsoft ha lanciato la console Xbox dedicata per lo streaming. Nintendo Switch Online: Nintendo ha lanciato il proprio servizio di cloud gaming nel 2018. Switch Online è un servizio in abbonamento che offre agli utenti l’accesso a giochi multiplayer online con una libreria in crescita con i titoli NES. Nel 2020, Nintendo ha aggiunto il supporto per i salvataggi nel cloud che consente agli utenti di eseguire il backup dei dati di salvataggio sul cloud e accedervi su più dispositivi.

Come si può notare da questi esempi, c’è molto fermento e innovazione in atto nel mercato dei servizi di cloud gaming. Si assiste al lancio di nuovi servizi e all’evoluzione di quelli esistenti che aggiungono sempre nuove funzionalità. E’ in corso, inoltre, un consolidamento tra i player, con i principali attori che acquisiscono le società minori e investono nelle nuove tecnologie.

Il mercato dei servizi di cloud gaming è ancora nelle sue fasi iniziali e, nel prossimo futuro, si potrà assistere ad una progressiva e continua innovazione e consolidamento.

Sicurezza, resilienza e conformità del cloud

Man mano che il cloud computing diventa sempre più popolare, le organizzazioni stanno aumentando i loro investimenti nella sicurezza e nella resilienza del cloud computing. Ciò è dovuto alla crescente adozione dei servizi cloud e alla necessità di proteggere i dati e le applicazioni dalle minacce informatiche.

Le organizzazioni stanno inoltre investendo di più nel Disaster Recovery as a Service (DRaaS), che è in grado di aiutarle nel ripristino da interruzioni e disastri. La crescita del DRaaS è guidata dall’aumento delle applicazioni basate su cloud e dalla necessità per le aziende di disporre di un solido piano di ripristino di emergenza.

Il cloud presenta alcuni rischi: negli ultimi anni si sono verificate numerose violazioni dei dati di alto profilo che hanno evidenziato la necessità di una migliore sicurezza nel cloud. In risposta a queste violazioni, molte aziende stanno ora aumentando i propri investimenti nella sicurezza del cloud computing.

I fornitori stanno rispondendo con una gamma di nuovi prodotti e funzionalità progettati per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di sicurezza e conformità. Ad esempio, AWS ha lanciato un nuovo servizio gestito chiamato Amazon GuardDuty che utilizza il machine learning per rilevare attività sospette negli account dei clienti. Google Cloud Platform ha anche introdotto una serie di nuove funzionalità di sicurezza, tra cui un Security Command Center dedicato. E Microsoft ha lanciato il suo servizio denominato Azure Confidential Computing che consente un’elaborazione riservata e protetta.

L’aumento degli investimenti nella sicurezza e nella resilienza del cloud è una tendenza positiva in quanto dimostra che le organizzazioni stanno riconoscendo l’importanza di proteggere i propri dati e le proprie applicazioni da potenziali minacce. Investendo in DRaaS ci si prepara inoltre a gestire efficacemente scenari come interruzioni o disastri

Containerized applications

Uno dei principali vantaggi del cloud computing è che consente la facile distribuzione di applicazioni containerizzate.

Un’applicazione containerizzata è un’applicazione contenuta in un container autonomi che includono tutti i file e le dipendenze necessari per eseguire l’applicazione. Questo li rende molto portatili e facili da implementare. Inoltre, i contenitori sono isolati l’uno dall’altro, il che significa che un contenitore non può interferire con un altro. Ciò le rende più sicure rispetto alle tradizionali macchine virtuali (VM), che condividono un kernel con altre macchine virtuali sullo stesso host.

La popolarità delle applicazioni containerizzate è dovuta ai numerosi vantaggi che offrono rispetto alle macchine virtuali tradizionali.

Portabilità: i container sono più portatili e più facili da distribuire rispetto alle macchine virtuali.

i container sono più portatili e più facili da distribuire rispetto alle macchine virtuali. Sicurezza: sono anche più sicuri perché sono isolati l’uno dall’altro.

sono anche più sicuri perché sono isolati l’uno dall’altro. Efficienza e scalabilità: inoltre, i container consentono alle aziende di utilizzare l’architettura a microservizi, che può migliorare l’efficienza e la scalabilità.

L’architettura a microservizi è un tipo di architettura software in cui i componenti vengono distribuiti e gestiti in modo indipendente. Ciò è in antitesi con l’architettura monolitica, in cui tutti i componenti sono raggruppati insieme e distribuiti come un’unica unità. I microservizi sono diventati popolari negli ultimi anni grazie ai loro numerosi vantaggi rispetto alle architetture monolitiche. Questi vantaggi includono una maggiore efficienza, una migliore scalabilità e una maggiore flessibilità.

Il cloud computing combinato con le applicazioni containerizzate offre alle aziende molti vantaggi tra cui portabilità, sicurezza, efficienza, scalabilità e flessibilità. Man mano che sempre più aziende si avvicinano a questo modello di elaborazione, possiamo aspettarci di vedere una crescita ancora maggiore della popolarità sia del cloud computing che dei container.

Serverless computing

Uno dei principali vantaggi del cloud computing è la sua capacità di snellire i processi con l’architettura serverless.

L’architettura serverless è un modello di elaborazione basato su cloud che consente agli sviluppatori di creare applicazioni senza dover eseguire il provisioning o gestire alcun server. Ciò significa che gli sviluppatori possono concentrarsi sul codice e sulla logica aziendale, senza doversi preoccupare della gestione dell’infrastruttura.

L’architettura serverless è particolarmente adatta per applicazioni basate su eventi, come quelle che elaborano pagamenti o gestiscono eventi di accesso degli utenti. Questi tipi di applicazioni vengono spesso create utilizzando microservizi, che sono piccoli servizi indipendenti che possono essere distribuiti e ridimensionati in modo rapido e semplice.

I microservizi si adattano perfettamente all’architettura serverless in quanto possono essere attivati da eventi e possono anche essere ridimensionati in modo indipendente. Uno dei vantaggi dell’utilizzo dell’architettura serverless è quindi quello di consentire il risparmio sui costi dell’infrastruttura.

Con le architetture tradizionali, è necessario fornire una capacità sufficiente per gestire le condizioni di carico di picco. Ciò porta spesso all’overprovisioning, poiché la maggior parte delle organizzazioni sperimenta condizioni di carico di picco solo una piccola percentuale del tempo.

Con l’architettura serverless si paga solo per le risorse effettivamente utilizzate e non è quindi necessario eseguire alcun overprovisioning della capacità. Ciò può portare a notevoli risparmi sui costi dell’infrastruttura. Inoltre, poiché le architetture serverless sono basate sugli eventi, possono scalare molto rapidamente quando necessario; quindi, non bisogna più preoccuparsi di perdere opportunità a causa della mancanza di scalabilità.

Le architetture serverless possono anche aiutare a migliorare la sicurezza delle applicazioni. Con le architetture tradizionali, può essere difficile correggere le vulnerabilità in modo tempestivo. Questo perché è necessario fornire una capacità sufficiente per gestire le condizioni di carico di picco. Con l’architettura serverless si può invece distribuire in modo rapido e semplice nuovo codice in risposta alle minacce alla sicurezza.

In conclusione, l’architettura serverless è un modello di elaborazione basato su cloud che consente alle organizzazioni di creare applicazioni basate su eventi senza dover fornire o gestire server. Ciò può portare a notevoli risparmi sui costi dell’infrastruttura, nonché a una maggiore sicurezza e scalabilità.

Conclusioni

È evidente che il futuro del cloud computing avrà un impatto significativo sul modo in cui viviamo e lavoriamo. Il cloud è stato spesso promosso per la sua capacità di aumentare l’efficienza e ottimizzare le risorse, sia criticato per il suo potenziale di creare nuovi rischi per la sicurezza.

Il prossimo decennio vedrà il settore passare dall’attuale focus sulla fornitura di infrastrutture di base e servizi di piattaforma a una nuova era di applicazioni e servizi nativi cloud. Questo cambiamento sarà guidato dai progressi dell’Intelligenza Artificiale, dell’informatica quantistica e di altre tecnologie emergenti che promettono di trasformare il modo in cui operiamo.

Tuttavia, il percorso verso questo futuro non è privo di sfide.

Il rapido ritmo dei cambiamenti nel settore del cloud rende difficile per le aziende tenere il passo con le ultime innovazioni. E poiché il mercato si consolida attorno a un piccolo gruppo di grandi fornitori, c’è il rischio che il settore diventi meno competitivo e meno innovativo. Se le attuali preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy dei dati verranno gestite e superate adeguatamente, il Cloud si diffonderà sempre più tra le aziende e i privati.

Guardando al futuro, è chiaro che il Cloud Computing dipende da come verranno affrontati questi problemi. Tuttavia, il suo futuro rimane promettente. La tecnologia ha già trasformato il modo in cui lavoriamo e non mostra segni di rallentamento. Con continui investimenti e innovazione, il cloud diventerà sempre più onnipresente ed essenziale per le nostre organizzazioni

