Al via il primo evento del progetto IFAB 4 Next Generation Talents

Il progetto dedicato ai giovani “IFAB 4 Next Generation Talents”, promosso da IFAB, la Fondazione per lo sviluppo dei Big Data e l’Intelligenza Artificiale, porta a Bologna un primo ospite di spicco nel panorama delle tecnologie e dell’innovazione: Alec Ross.

L’evento ha luogo il 25 maggio, dalle ore 18:00 alle 19:30, presso la sede CRIF via M. Fantin 1-3 a Bologna. Sarà possibile seguire la Lecture di Alec Ross sia in presenza, sia in diretta streaming e sui canali IFAB YouTube e LinkedIN.

L’idea di questa lecture nasce dalla volontà della fondazione IFAB di coinvolgere giovani studenti universitari di diversi corsi di laurea sul ruolo che intelligenza artificiale e big data possono avere nell’affrontare problemi futuri, rendendo più facile l’ibridazione delle competenze e avviare progetti di idee. Alec Ross, autore del libro “I furiosi anni ’20” e membro dell’International Scientific Board di IFAB, verrà intervistato dal gruppo giovani di IFAB per ispirare e fornire strumenti concreti su competenze e formazione. A partire dal suo libro, l’autore americano approfondirà tematiche geopolitiche e geoeconomiche e la loro relazione con il mondo dei giovani e del lavoro.

Gli argomenti affrontati da Ross partiranno dalla necessità di riscrivere un nuovo contratto sociale, capace di affrontare le sfide presentate dalle crisi pandemica, economica e climatica, toccando temi fondamentali come digitalizzazione, innovazione e istruzione, con particolare riferimento alla necessità di investire su competenze e formazione per rendere più competitivo il posizionamento dei giovani sul mercato del lavoro in Italia.

Francesco Ubertini e Marco Becca, rispettivamente Presidente e Direttore di IFAB, apriranno i lavori presentando il programma ‘Ifab 4 Next Generation Talents’.

WHITEPAPER Clienti soddisfatti e fidelizzati? Ecco come fare un e-commerce di successo! Big Data Marketing

“Il progetto si propone di coinvolgere in modo diretto e sistematico un gruppo di studenti universitari di diversi corsi di laurea, sia Stem sia umanistici, nelle attività della Fondazione con l’obiettivo di formare un team di giovani sui temi di studio di IFAB: Big Data, Intelligenza Artificiale, salute, sostenibilità, clima e altri temi fondamentali” dichiara Ubertini. Prosegue Becca, direttore generale “Attraverso seminari ed eventi, come questo con Alec Ross, aiutiamo i giovani nello studio e nell’aggiornamento su tematiche all’avanguardia e nello sviluppo di nuove idee. Successivamente pensiamo a dare supporto ai ragazzi portatori di idee e progetti originali, sempre affini a temi IFAB, che necessitano di un mentor, di una guida che li affianchi nella realizzazione di questi progetti”.

IFAB 4 Next Generation Talents è un progetto costruito e sviluppato da IFAB con il contributo della professoressa Paola Manes, ordinario di Diritto Privato dell’Università di Bologna.

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

È possibile registrarsi su Alec Ross e i giovani di IFAB: liberare il potenziale – IFAB International Foundation (ifabfoundation.org)

L’evento si potrà seguire anche in streaming sui canali social YouTube e LinkedIN di IFAB:

IFAB International Foundation

IFAB International Foundation