VMware aggiorna la tecnologia DEX con 4 novità

VMware aggiorna la tecnologia DEX (Digital Employee Experience) per offrire ai team IT insight basati sui dati. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei dipendenti, risparmiando sui costi. Ecco come.

VMware: la tecnologia DEX con quattro novità

La tecnologia DEX (Digital Employee Experience) permette alle organizzazioni di avvalersi degli strumenti necessari per offrire esperienze di alto livello ai dipendenti. Inoltre consente anche ai team IT di lavorare in maniera più efficiente, con risparmi tangibili sui costi.

Tuttavia, le attuali soluzioni DEX risultano frammentate e necessitano molteplici piattaforme e fornitori, al fine di misurare, analizzare, offrire e correggere le esperienze sul posto di lavoro.

VMware propone dunque un approccio unificato, annunciando una soluzione olistica con quattro novità. L’obiettivo è quello di migliorare la sua soluzione DEX completa:

la d isponibilità generale di DEX per i dispositivi gestiti da terzi ;

; DEX per VMware Horizon ;

; RCA guidata dall’intelligenza artificiale ;

; l’ampliamento futuro del supporto di Workspace ONE ITSM Connector per ServiceNow alle azioni di ripristino disponibili.

La soluzione Digital Employee Experience Management (DEEM) è ora disponibile per i dispositivi Windows gestiti da soluzioni di terze parti. Così l’intera offerta DEX di VMware, compresi Intelligent Hub, DEEM e Assist, è disponibile per questi dispositivi. La funzionalità offre ai clienti maggiore flessibilità nelle modalità di implementazione e crescita della soluzione DEX.

L’ottimizzazione delle funzionalità con DEEM e ITSM Connector for ServiceNow generando ulteriori progressi per la soluzione Digital Employee Experience di VMware, permettendo ai team IT di operare con efficienza e agilità.

Quests soluzione completa realizza un ciclo chiuso che permette all’IT lo Shift Left, sfruttando i dati olistici sull’esperienza per risolvere proattivamente i problemi e migliorare di continuo l’esperienza dei dipendenti. Le pluripremiate funzionalità di gestione unificata degli endpoint di VMware Workspace ONE permette ai clienti di accedere alla più vasta gamma di funzionalità di remediation disponibili.

La gestione dell’esperienza guidata dai dati rende il ROI tangibile, per gestire più cose con meno risorse rispetto al passato.

I vantaggi

La soluzione olistica offre insight basati sui dati per migliorare l’esperienza dei dipendenti. Contribuisce ad aumentare la produttività e a risolvere più rapidamente i problemi, offrendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.

“Utilizzando DEEM per gli insight e il supporto proattivo, l’IT di VMware ha ottenuto, in media, una riduzione del 35% del tempo medio di risoluzione dei problemi di supporto negli ultimi sei mesi”, commenta Pam Cocca, Vice President, IT Colleague Experience and Technology, VMware: “Ciò consente di risparmiare tempo prezioso per l’IT e di aumentare più rapidamente la produttività dei dipendenti”.

“Le organizzazioni di tutti i settori stanno lottando per tenere il passo con l’aumento degli incidenti IT e il crescente tasso di turnover dei dipendenti. Le organizzazioni di successo devono dare priorità alla tecnologia che consente ai team IT di disporre degli strumenti giusti non solo per risolvere i problemi più rapidamente, ma anche per prevenirli in futuro”, conclude Shankar Iyer, senior vice president e general manager, End-User Computing, VMware. “La soluzione DEX completa di VMware utilizza l’automazione per consentire ai team IT di disporre di insight basati sui dati che permettono di migliorare l’efficienza e di offrire esperienze eccellenti ai dipendenti“.